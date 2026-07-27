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معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست گفت: اجرای طرح جامع احیای زایندهرود با مشارکت اصفهان و چهارمحال و بختیاری و تصویب در ستاد ملی تالابها، زمینه تعیین تکالیف دستگاهها و تأمین اعتبارات پایدار را فراهم میکند.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، احمدرضا لاهیجانزاده افزود: با تصویب این طرح، تکالیف مشخصی برای دستگاههای اجرایی تعیین و اعتبارات مورد نیاز در موافقتنامههای ملی پیشبینی خواهد شد.
وی با اشاره به تجربه موفق احیای خلیج گرگان و تالاب میانکاله، اظهار کرد: مدیریت حوضههای مشترک تنها با همکاری استانهای ذیربط امکانپذیر است و این الگو میتواند برای زایندهرود نیز اجرا شود.
لاهیجانزاده همچنین با تشریح برنامههای احیای تالابها، کشاورزی پایدار و ایجاد معیشت جایگزین را دو محور اصلی این طرحها دانست و گفت: کاهش مصرف آب، اجرای الگوی کشت، توسعه آبیاری نوین، ایجاد مشاغل کموابسته به آب و استفاده از انرژی خورشیدی از مهمترین برنامههای در دست اجراست.