به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رقابت‌های قهرمانی تکواندو نونهالان منطقه ۵ کشور به میزبانی استان خراسان شمالی در شهر بجنورد برگزار شد و در رده‌بندی نهایی تیمی، استان خراسان رضوی به مقام نخست رسید، استان یزد عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کرد و استان خراسان شمالی در جایگاه سوم ایستاد.

مسابقات تکواندو قهرمانی منطقه‌ای نونهالان پسر کشور با حضور تیم‌هایی از استان های مختلف، به مدت دو روز در فضایی پرشور و رقابتی در بجنورد برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها، تیم نونهالان پسر خراسان رضوی با عملکردی مقتدرانه و کسب نتایج ارزشمند، بر سکوی نخست ایستاد و جام قهرمانی را به دست آورد.

هدایت تیم خراسان رضوی در این مسابقات بر عهده اساتید بانوی، بی‌ریا، پیراسته و لعل‌کریمی بود. همچنین عنوان بهترین مربی این دوره از رقابت‌ها نیز به نماینده خراسان رضوی اختصاص یافت.