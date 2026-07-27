پخش زنده
امروز: -
تیم تکواندو نونهالان پسر خراسان رضوی عنوان قهرمانی مسابقات منطقه ۵ کشور را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رقابتهای قهرمانی تکواندو نونهالان منطقه ۵ کشور به میزبانی استان خراسان شمالی در شهر بجنورد برگزار شد و در ردهبندی نهایی تیمی، استان خراسان رضوی به مقام نخست رسید، استان یزد عنوان نایبقهرمانی را کسب کرد و استان خراسان شمالی در جایگاه سوم ایستاد.
مسابقات تکواندو قهرمانی منطقهای نونهالان پسر کشور با حضور تیمهایی از استان های مختلف، به مدت دو روز در فضایی پرشور و رقابتی در بجنورد برگزار شد.
در پایان این رقابتها، تیم نونهالان پسر خراسان رضوی با عملکردی مقتدرانه و کسب نتایج ارزشمند، بر سکوی نخست ایستاد و جام قهرمانی را به دست آورد.
هدایت تیم خراسان رضوی در این مسابقات بر عهده اساتید بانوی، بیریا، پیراسته و لعلکریمی بود. همچنین عنوان بهترین مربی این دوره از رقابتها نیز به نماینده خراسان رضوی اختصاص یافت.