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تاکنون ۶۵ هزار و ۷۷۸ درخواست گذرنامه در استان اصفهان به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه فرآیند صدور گذرنامه نسبت به سالهای گذشته تسهیل شده است، گفت: با ارتقای سامانههای فراجا، شهروندان میتوانند بدون مراجعه حضوری و از طریق برنامه «پلیس من»، سامانههای مربوطه و یا دفاتر پلیس +۱۰ درخواست گذرنامه خود را ثبت کنند و گذرنامه نیز در کوتاهترین زمان ممکن از اداره پست به نشانی متقاضی ارسال میشود.
مسعود طریفی افزود: از ابتدای اجرای طرح اربعین تاکنون ۶۵ هزار و ۷۷۸ درخواست گذرنامه در استان به ثبت رسیده که از این تعداد ۱۴ هزار و ۲۵۴ درخواست مربوط به گذرنامه عادی و ۵۱ هزار و ۵۲۴ درخواست مربوط به گذرنامه زیارتی بوده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان همچنین درباره فعالیت مجرمان سایبری در ایام اربعین هشدار داد و گفت: شهروندان تنها از سامانههای رسمی برای ثبتنام و دریافت خدمات اربعین استفاده کنند و از کلیک روی لینکهای ناشناس و پیامکهای جعلی خودداری کنند.
طریفی افزود: همراه داشتن هرگونه مواد مخدر و برخی داروهای ممنوعه در کشور عراق جرم است و زائران پیش از سفر باید نسبت به قوانین کشور میزبان آگاهی کامل داشته باشند.