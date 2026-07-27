



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران با اشاره به اطلاعیه‌های اخیر هواشناسی مبنی بر تغییرات دمایی در استان، گفت: با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر کاهش دمای هوا در روز‌های آینده و ضرورت استمرار خدمت‌رسانی به مردم، تمامی دستگاه‌های دولتی در روز سه‌شنبه ۶ مردادماه به فعالیت عادی خود ادامه خواهند داد و هیچ‌گونه تغییری در ساعات کاری ادارات اعمال نمی‌شود. ‎



عیسی قاسمی‌طوسی با تأکید بر لزوم مدیریت هوشمندانه مصرف انرژی در ایام پیک گرمای هوا، از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا با اتخاذ تدابیر لازم و مدیریت بهینه سیستم‌های سرمایشی، ضمن حفظ سلامت کارکنان و مراجعین، تداوم ارائه خدمات به شهروندان را در اولویت قرار دهند.

او ادامه داد: هرگونه اطلاع‌رسانی در خصوص تغییر ساعات کاری یا تعطیلی احتمالی تنها از طریق مراجع رسمی استانداری مازندران اعلام خواهد شد و کارکنان و شهروندان محترم از توجه به شایعات در فضای مجازی خودداری نمایند.