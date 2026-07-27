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ادارات و دستگاههای اجرایی مازندران فردا سهشنبه ۶ مرداد باز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران با اشاره به اطلاعیههای اخیر هواشناسی مبنی بر تغییرات دمایی در استان، گفت: با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر کاهش دمای هوا در روزهای آینده و ضرورت استمرار خدمترسانی به مردم، تمامی دستگاههای دولتی در روز سهشنبه ۶ مردادماه به فعالیت عادی خود ادامه خواهند داد و هیچگونه تغییری در ساعات کاری ادارات اعمال نمیشود.
عیسی قاسمیطوسی با تأکید بر لزوم مدیریت هوشمندانه مصرف انرژی در ایام پیک گرمای هوا، از مدیران دستگاههای اجرایی خواست تا با اتخاذ تدابیر لازم و مدیریت بهینه سیستمهای سرمایشی، ضمن حفظ سلامت کارکنان و مراجعین، تداوم ارائه خدمات به شهروندان را در اولویت قرار دهند.
او ادامه داد: هرگونه اطلاعرسانی در خصوص تغییر ساعات کاری یا تعطیلی احتمالی تنها از طریق مراجع رسمی استانداری مازندران اعلام خواهد شد و کارکنان و شهروندان محترم از توجه به شایعات در فضای مجازی خودداری نمایند.