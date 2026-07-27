وزارت امور خارجه پاکستان با صدور بیانیه‌ای، اظهارات اخیر وزیر دفاع هند را به شدت رد کرد و آن را تحریک‌آمیز، غیرمسئولانه و تهدیدی برای صلح و ثبات منطقه خواند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ در این بیانیه آمده است که سخنان وزیر دفاع هند، واقعیت مناقشه جامو و کشمیر را که همچنان در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد، تحریف می‌کند و نشان دهنده ادامه سیاست‌های دهلی نو در به خطر انداختن صلح و امنیت منطقه و جهان است.

وزارت امور خارجه پاکستان همچنین اعلام کرد: هدف از چنین اظهاراتی، منحرف کردن افکار عمومی جهانی از آنچه «اشغال کشمیر تحت کنترل هند»، «حمایت از تروریسم در منطقه» و مشکلات داخلی هند توصیف شده، است.

اسلام‌آباد از هند خواست به جای اتخاذ مواضع تهدیدآمیز و ادبیات تهاجمی، واقعیت‌های میدانی را در نظر بگیرد و فراموش نکند که دولت، ملت و نیرو‌های مسلح پاکستان از توانایی و اراده کامل برای پاسخ به هرگونه ماجراجویی احتمالی برخوردار هستند.

در این بیانیه همچنین به عملیات «بنیان مرصوص» در سال گذشته اشاره شده و تأکید شده است که پاکستان پیش‌تر نیز عزم خود را برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی کشور به طور عملی به نمایش گذاشته است.

وزارت امور خارجه پاکستان در پایان از جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد، خواست رفتار‌های «غیرمسئولانه» هند را مورد توجه قرار داده و این کشور را به علت اجرا نکردن قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت درباره مسئله کشمیر پاسخگو کند.

در این بیانیه همچنین بر ضرورت تضمین حق تعیین سرنوشت مردم کشمیر بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل تأکید شده است.