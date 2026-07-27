به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛بنابر اعلام روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان ریحانه مبینی به عنوان ورزشکار ماده پرش طول و حسن بادپی به عنوان مربی از قهرمانان و ورزشکاران دوومیدانی کاربه عنوان نمایندگان استان اصفهان از شهرستان آران و بیدگل تیم ملی را در این اردو همراهی می‌کنند.

در این مرحله از اردوی برون‌مرزی، حسن تفتیان، بنیامین یوسفی، سمیر اقبالی، سینا نجفی، علی امیریان، ارسلان حمیدی، حسین نوری، صادق صمیمی، حسن عجمی، محمدرضا طیبی، مریم کاظمی، فاطمه محیطی‌زاده، زهرا زارعی و ریحانه مبینی به عنوان ورزشکار از ایران حضور دارند.