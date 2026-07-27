به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان، با اشاره به اجرای طرح ملی مهتاب در سراسر کشور گفت: طرح ملی «مهتاب» با هدف شناسایی و ساماندهی انشعابات غیرمجاز، کاهش تلفات انرژی و تبدیل انشعابات غیرمجاز به انشعابات قانونی و غیردائم در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن جلوگیری از هدررفت انرژی، پایداری شبکه برق و عدالت در توزیع این سرمایه ملی بیش از پیش محقق شود.

مسعود صادقی خمامی افزود: استفاده از انشعابات غیرمجاز علاوه بر تحمیل خسارت به شبکه توزیع برق، موجب افت ولتاژ، افزایش خاموشی‌ها و تضییع حقوق مشترکان قانون‌مند می‌شود؛ از این رو اجرای این طرح با جدیت در تمامی نقاط استان دنبال خواهد شد.

وی با تأکید بر همکاری شهروندان گفت: تبدیل انشعابات غیرمجاز به انشعابات قانونی و غیردائم، علاوه بر تأمین برق ایمن و مطمئن برای متقاضیان، نقش مؤثری در کاهش اتلاف انرژی، افزایش قابلیت اطمینان شبکه و ارائه خدمات پایدار به مشترکان خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان از شهروندان خواست با همکاری با مأموران این شرکت و خودداری از هرگونه استفاده غیرمجاز از شبکه برق، در حفظ سرمایه‌های ملی و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان سهیم باشند.