به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جلسه هماهنگی و تصمیم گیری مراسم اربعین در داخل کشور (راهپیمایی جاماندگان اربعین) با حضور آیت الله «رضا رمضانی»، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) و نماینده استان گیلان در مجلس خبرگان رهبری، آیت الله «محمد حسن اختری»، رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی پیش از ظهر امروز (دوشنبه، ۵ مرداد ماه) در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد.

آیت الله «رضا رمضانی»، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت علیه السلام در این نشست با اشاره به جایگاه اربعین گفت: نگاه ما به اربعین، که یک رویداد بزرگ تاریخی است نباید فقط بعد زیارتی آن باشد. چرا که این رویداد تاریخی امروز به یک پدیده بزرگ اجتماعی و تمدنی تبدیل شده است. اگر چه بعد زیارتی هم در جای خود مهم است.

وی اظهار داشت: بُعد معرفتی و دانشی این رویداد نیز بسیار بزرگ است. اگر سنخیتی بین ما و امام ایجاد شود هم در دنیا و هم در آخرت ما بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) گفت: اربعین نگاه بازآفرینی نمادین راه امام حسین علیه السلام و بستری برای تحول در حوزه‌های اجتماعی است. حتی می‌توان آن را تجلی دیپلماسی امت اسلام معنا کرد.

وی تصریح کرد: مهم این است که بتوانیم کیفیت اربعین را به لحاظ محتوایی افزایش داده و نسبت به آن تبیین درستی داشته باشیم. این یک پدیده بی نظیر است که در سراسر جهان میلیون‌ها نفر در آن مشارکت داوطلباته دارند.

آیت الله رمضانی ضمن اشاره به ضرورت قدردانی از دولت و ملت عراق خاطرنشان کرد؛ اربعین یک نوع تبیین جامع نسبت به یک رویداد بزرگ است که در اسلام رخ داده و باید به دنیا معرفی شود.

وی با بیان اینکه عاشورا، مبین اسلام حسینی و غدیری در مقابل اسلام اموی و عباسی بود، گفت: امروز هم اسلام در جهان به شکل‌های دیگری دچار تحریف است، «اسلام رحمانی» و «اسلام داعشی» و یا «اسلام لیبرال یا سکولار».

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) خاطرنشان کرد: نگاه لیبرال به اسلام به تدریج منجر به تعطیعی شریعت می‌شود. یعنی حذف تدریجی شریعت؛ بنابراین می‌توان عاشورا را عینیت‌بخشی ناب به اسلام دانست.

آیت الله رمضانی تأکید کرد: اربعین حرکت امامت با امت برای مقابله با نظام سلطه و نظام جاهلی است؛ و باید دقت داشت که این مسیر بدون همراهی با امام امکانپذیر نیست. زیارت اربعین یکی از علائم پنچگانه مومن است که به چرائی عاشورا می‌پردازد. این چرائی باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار بگیرد تا درس آموز باشد.

وی تبیین نظام امامت را از ضرورت‌های اربعین برشمرد و گفت: از این حیث نیز اربعین نیاز به تأمل دارد چرا که باعث می‌شود اسلام از تحریف‌ها مصون بماند؛ بنابراین از نکات تبیینی اربعین، مشخص کردن جایگاه رهبری در نظام اسلامی است. اینکه در نظام اسلامی رهبری با کیست؟

وی با اشاره به جاهلیت مدرن تصریح کرد: امروز نظام جاهلیت مدرن بسیار خطرناک‌تر از جاهلیت گذشته است، این جاهلیت ثانی اشد (شدیدترین) نوع جاهلیت است. چون جاهلیت گذشته فقط این بود که مردم اشجار و سنگ‌ها را می‌پرستیدند. البته بحران‌هایی هم داشت، اما جاهلیت مدرن یک نوع انحراف فکری به دنبال دارد و نظام انسانی را منحرف می‌کند.

وی در همین رابطه خاطرنشان کرد؛ انیبا آمدند تا بشر را از انسان وحسّی به انسان عقلی و بالاتر یعنی انسان شهودی ارتقا دهند. ما امروز با یک فرصت استثنایی مواجه هستیم. از این جهت که امروز دین فقط در متن زندگی نیست بلکه در حکمرانی زندگی بشری قرار دارد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) در انتها مهم‌ترین پیام اربعین را، توسعه رابطه میان امام و امت برشمرد و گفت: امام شهید ما امت را با یک رویکرد درست تربیت کردند. امامین انقلاب ما را در مسیر درست تاریخ قرار دادند و این بزرگترین دستاورد ماست که باید همه مبلغین و فعالان ما برای تبیین این دستاورد تلاش کنند.