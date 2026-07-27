به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، موضوع کپی‌برداری از کتاب، یکی از عمیق‌ترین آسیب‌هایی است که در حوزه نشر وجود دارد. برخی این مساله را با عنوان «قاچاق کتاب» نام‌گذاری کردند و با گذشت سال‌ها و افزایش اطلاعات درباره آن عناوین مناسب‌تری برایش انتخاب شد، اما مساله کپی‌سازی همچنان پابرجا است.کپی‌برداری کتاب به معنی چاپ آثار ناشر دیگر بدون اجازه و پرداخت حقوق مادی و معنوی ناشر و پدیدآورنده است.

کپی‌برداران با رصد بازار کتاب، آثار پرفروش را شناسایی و کپی‌برداری می‌کنند. این اقدام روش‌های مختلفی دارد، برخی از کپی‌کاران کتاب را با نام ناشر اصلی و بدون هیچ تفاوتی چاپ می‌کنند، برخی دیگر نام مترجم و ناشر را تغییر می‌دهند، این گروه ممکن است ویرایشی روی متن داشته باشند یا از همان متن ناشر اصلی استفاده کنند. یک گروه هم هستند که کتاب‌هایی را که مجوز ندارند یا کتاب‌هایی که به هر دلیل تجدید چاپ نمی‌شوند، منتشر می‌کنند. همه این روش‌ها با هزینه کمتر می‌تواند در فضای مجازی و گروه‌ها اتفاق بیفتد.

زمینه فعالیت کپی‌کاران گسترده و متنوع است، از آثار ادبی پرفروش تا کتاب‌های آموزشی و دانشگاهی همه کتاب‌های مورد نیاز مخاطبان در دستورکار آنان قرار دارد. روال کار اینچنین است که کتاب را با هزینه کم منتشر می‌کنند، زیرا برای آن هزینه صفحه بندی، طراحی جلد و دیگر مسائل را ندارند. همچنین برای کتاب قیمتی بالاتر از عرف بازار تعیین می‌کنند و بعد با تخفیف بالا و دائمی می‌فروشند.

باید توجه کرد منظورمحدودیت کپی کاری کهنه‌کتاب‌فروشان نیستند، این گروه کتاب‌های دست دوم یا کتاب‌هایی را که در نتیجه جابجایی صدمه دیدند، به چرخه نشر بازمی‌گردانند و کتاب را به دست مخاطبش می‌رسانند.

ناشران آموزشی یکی از گروه‌هایی هستند که از روند کتاب‌سازی آسیب می‌بینند. کتاب‌های این حوزه بیشتر در کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی در اختیار عموم قرار می‌گیرد. این روند می‌تواند به سادگی و با اسکن کتاب اتفاق بیفتد.

امین آصفی با اشاره به افزایش کپی‌سازی در این حوزه اعلام کرد: از طرف انجمن نامه‌هایی جداگانه به محسن جوادی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ابراهیم حیدری مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات، ابرهیم کریمی رئیس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران و سردار داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ فرستادیم.

مدیرمسئول انجمن فرهنگی ناشران آموزشی ادامه داد: تعدادی از کانال‌ها در فضای مجازی، کتاب را اسکن و فایل کتاب آن را بارگذاری می‌کنند و با قیمت ناچیز یا رایگان بدون اجازه ناشر می‌فروشند. این در حالی است که پدیدآورندگان و ناشران برای تولید آن کتاب هزینه کردند و این اقدام شرایط سختی را برای ناشرانی که اوضاع اقتصادی مناسبی ندارند، می‌سازد و از فروش آنها می‌کاهد.

او با بیان اینکه پیش از این مساله کتاب‌سازی آثار حوزه آموزشی از طریق وزارت فرهنگ، خانه کتاب، اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان و فتا پیگیری کرده است، افزود: هیچ کدام نتیجه نگرفت. از طرف انجمن ناشران آموزشی این مساله را پیگیری می‌کنیم، کارگروهی تشکیل دادیم و با ناشران بزرگ آموزشی پیش می‌رویم، اما انجام این کار توسط فعالان دشوار است نیاز به همت بالایی دارد و بدون همیاری مسئولان به نتیجه نخواهد رسید باید وزارت فرهنگ ارشاد و پلیس فتا با جدیت این مساله را پیگیری کنند.

کارگروه صیانت از حقوق ناشران و کتاب‌فروشان در یک دوره اقدامات مناسبی برای محدود کردن و اصلاح روند قاچاق کتاب انجام داد، اقداماتی که نتایجی هم به همراه داشت و تا مدتی فعالیت کپی‌کاران را محدود کرد، اما به نتیجه نهایی نرسید و با تغییر دوره مسئولیت افراد، اوضاع به شرایط قبل بازگشت. در روز‌های گذشته ابراهیم کریمی رئیس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران از فعالیت مجدد کارگروه صیانت خبر داد.

جامعه کتاب و نشر برای محدود کردن کپی‌کاران نیاز به اتحاد و همبستگی دارد. ضرورت دارد تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئولان در قوه قضاییه و نیروی انتظامی با ناشران همراه شوند تا بتوانند از حقوق ناشران و پدیدآورندگان حمایت کنند. مدیرمسئول انجمن فرهنگی ناشران آموزشی با اعلام پیگیری کپی‌برداری از کتاب‌های این حوزه، گفت: کارگروهی با ناشران بزرگ آموزشی تشکیل دادیم و پیش می‌رویم، اما انجام این کار توسط فعالان دشوار است و بدون همیاری مسئولان به نتیجه نخواهد رسید.

موضوع کپی‌برداری از کتاب، یکی از عمیق‌ترین آسیب‌هایی است که در حوزه نشر وجود دارد. برخی این مساله را با عنوان «قاچاق کتاب» نام‌گذاری کردند و با گذشت سال‌ها و افزایش اطلاعات درباره آن عناوین مناسب‌تری برایش انتخاب شد، اما مساله کپی‌سازی همچنان پابرجا است.