وزیر بهداشت گفت: پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان ها، به ویژه سرطان پستان، نیازمند آموزش، خودمراقبتی، غربالگری منظم و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر ضرورت تبدیل نشست‌های تخصصی به برنامه‌های اجرایی، گفت: هدف از برگزاری این جلسات باید دستیابی به راهکارهای عملی برای پیشگیری و کنترل سرطان باشد و صرف ارائه آمار و اطلاعات، بدون اقدام مؤثر، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.

محمدرضا ظفرقندی در نشست دوره‌ای مشاوران امور زنان و خانواده با موضوع پیشگیری از سرطان، سلامت را زیربنای توسعه پایدار دانست و اظهار کرد: توسعه پایدار بدون نیروی انسانی سالم امکان‌پذیر نیست. سلامت نیز تنها به معنای نبود بیماری نیست، بلکه برخورداری از آرامش روانی، رفاه اجتماعی، نشاط و حقوق قانونی، از ارکان اصلی آن به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در حفظ سلامت کارکنان افزود: توجه مدیران به سلامت کارکنان، غربالگری‌های منظم و مراقبت‌های پیشگیرانه، علاوه بر ارتقای سلامت، موجب افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی خواهد شد.

وزیر بهداشت با اشاره به تفاهم‌نامه‌های مشترک این وزارتخانه با دستگاه‌های مختلف، از اجرای برنامه‌های پایش سلامت کارکنان در سازمان‌هایی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک و سایر نهادها خبر داد و گفت: این همکاری‌ها زمینه ارتقای سلامت و افزایش احساس حمایت در میان کارکنان را فراهم می‌کند.

ظفرقندی آموزش و خودمراقبتی را از مهم‌ترین ارکان کنترل سرطان برشمرد و تصریح کرد: اگرچه دستورالعمل‌ها و برنامه‌های آموزشی متعددی تدوین شده، موفقیت این برنامه‌ها در گرو تبدیل آموزش‌ها به رفتارهای عملی در جامعه است.

وی با اشاره به اهمیت تشخیص زودهنگام سرطان پستان گفت: این بیماری در صورت شناسایی در مراحل اولیه، با احتمال موفقیت بسیار بالا قابل درمان است و نخستین گام در تشخیص زودهنگام، خودآزمایی پستان و افزایش سواد سلامت زنان در این زمینه است.

وزیر بهداشت تأکید کرد: زنان دارای سابقه خانوادگی سرطان پستان یا سایر عوامل خطر باید غربالگری را زودتر و با حساسیت بیشتری آغاز کنند. همچنین به همه زنان توصیه می‌شود از ۴۰ سالگی، معاینات و غربالگری منظم سالانه را در برنامه سلامت خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه کنترل سرطان تنها بر عهده وزارت بهداشت نیست، خاطرنشان کرد: موفقیت در این حوزه نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها و تقویت زنجیره آموزش، خودمراقبتی، شبکه بهداشت و نظام ارجاع است.

ظفرقندی با اشاره به تجربه اجرای برنامه‌های تشخیص زودهنگام سرطان در دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بررسی‌ها در اوایل دهه ۷۰ نشان می‌داد حدود ۷۰ درصد مبتلایان به سرطان پستان در مراحل پیشرفته بیماری مراجعه می‌کردند؛ موضوعی که هم هزینه درمان را افزایش می‌داد و هم شانس موفقیت درمان را کاهش می‌داد.

وی افزود: توسعه آموزش، اطلاع‌رسانی، خودآزمایی و غربالگری منظم می‌تواند روند مراجعه دیرهنگام را تغییر داده و امکان شناسایی و درمان بیماران در مراحل ابتدایی را فراهم کند.

وزیر بهداشت همچنین سرطان پروستات را از دیگر سرطان‌های قابل تشخیص زودهنگام دانست و گفت: این بیماری با انجام آزمایش ساده PSA و مراجعه به‌موقع قابل شناسایی است و لازم است آموزش عمومی در این زمینه نیز گسترش یابد.

ظفرقندی در پایان با دعوت از دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها، آموزش و پرورش و سایر نهادها برای مشارکت در برنامه‌های پیشگیری از سرطان تأکید کرد: اجرای برنامه‌های منسجم آموزشی و عملیاتی در سطح کشور، علاوه بر ارتقای سلامت مردم، به افزایش سرمایه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی جامعه نیز کمک خواهد کرد.