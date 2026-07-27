شاخص کل بورس تهران امروز دوشنبه ۵ مرداد با افزایش ۰.۹۸ درصدی و ۴۸ هزار واحدی به ۵ میلیون و ۵۱ هزار واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، شاخص کل هم‌وزن هم با افزایش ۱.۰۷ درصدی و ۱۴ هزار واحدی در سطح یک میلیون و ۴۰۸ هزار واحدی ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان پول از سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه‌های فرآورده‌های نفتی و قطعات خودرویی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع ۷۴ درصد بازار معادل حدود ۵۷۶ نماد در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.