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معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی از اعزام بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ زائر استان به پایانه مرزی مهران خبر داد. وی تأکید کرد که تمامی ظرفیتهای ناوگان حملونقل عمومی جادهای استان برای ارائه خدماتی ایمن و مطلوب به زائران اربعین حسینی بسیج شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، جواد حیدری، معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی، با ارائه گزارش آماری از وضعیت جابهجایی زائران، گفت: در بازه زمانی ۲۲ تیرماه تا ۳ مردادماه، مجموعاً ۱۶۷ سرویس با استفاده از ناوگان حملونقل عمومی جادهای از استان به مقصد پایانه مرزی مهران اعزام شده که طی این پروسه، ۴ هزار و ۶۰۸ زائر آذربایجان غربی به این مرز منتقل شدهاند.
آمادگی کامل ناوگان برای خدمترسانی
حیدری با اشاره به اهمیت این ایام و مسئولیت سنگین مدیریت حملونقل، تصریح کرد: تمامی ظرفیتهای موجود در ناوگان حملونقل عمومی جادهای استان برای جابهجایی بیوقفه و ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین بسیج شده است. وی افزود که این ناوگان آمادگی کامل دارد تا در تمام طول ایام اربعین، به تمامی زائران خدمترسانی کند.
مرز تمرچین؛ گزینهای با شرایط آبوهوایی مناسب
معاون حملونقل راهداری استان در ادامه به بررسی مسیرهای جایگزین پرداخت و گفت: در کنار زائرانی که مسیر مهران را انتخاب میکنند، بخش دیگری از زائران آذربایجان غربی نیز برای تشرف به کربلای معلی، مرز «تمرچین» را مدنظر قرار میدهند. وی تأکید کرد: مرز تمرچین به دلیل برخورداری از شرایط آبوهوایی بسیار مطلوب، یکی از خوشآبوهواترین مرزهای اربعینی کشور محسوب میشود و از ظرفیت بسیار بالایی برای تسهیل تردد زائران برخوردار است.
تعهد به جابهجایی ایمن و روان
حیدری در پایان با تأکید بر برنامهریزیهای انجام شده، خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما در این ایام، فراهم کردن زمینه جابهجایی ایمن، روان و باکیفیت برای زائران است. تمامی تلاشها در جهت هماهنگیهای گسترده و استفاده از حداکثر توان ناوگان در راستای برآورده کردن نیازهای زائران اربعین حسینی به کار گرفته میشود.