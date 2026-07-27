اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد از بهره‌برداران مراتع خواست اطلاعات هویتی خود در سامانه جامع مدیریت منابع طبیعی تکمیل کنند.

اطلاعات هویتی خود نسبت به ارائه و تکمیل در اسرع وقت اقدام کنند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با صدور فراخوانی از همه بهره‌برداران مراتع استان خواست

این فراخوان در راستای اجرای تکالیف قانونی و با هدف تکمیل، ساماندهی و به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی بهره‌برداران در «سامانه جامع مدیریت منابع طبیعی (سمطا)» صادر شده است.

بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، تمامی مرتعداران باید برای ثبت مشخصات دقیق خود، اطلاعات مورد نیاز را به واحد مرتع اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان محل سکونت ارائه کنند.

اطلاعات مورد نیاز شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شماره تماس تلفن همراه فعال، آدرس دقیق پستی و کد پستی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرده است که تکمیل این اطلاعات برای تداوم بهره‌برداری قانونی از مراتع، تمدید پروانه‌های چرا و بهره‌مندی از خدمات بعدی ضروری بوده و مسئولیت عدم ارائه اطلاعات در مهلت مقرر بر عهده بهره‌بردار خواهد بود.