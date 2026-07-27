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مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از تداوم جایگاه نخست این استان در تولید عدس کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، جلال رحیمزاده گفت: این استان با تولید سالانه حدود ۱۳ هزار تُن عدس و تأمین ۲۵ درصد از تولید این محصول در کشور، همچنان بزرگترین تولیدکننده عدس ایران محسوب میشود.
وی با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان ورزقان در تولید این محصول افزود: بیش از ۶۰ درصد سطح زیر کشت عدس استان در شهرستان ورزقان قرار دارد و پیشبینی میشود امسال بیش از ۱۰ هزار تُن عدس از مزارع این شهرستان برداشت شود. ورزقان به عنوان بزرگترین قطب تولید عدس آذربایجانشرقی، نقش مهم و راهبردی در تأمین نیاز بازار داخلی و امنیت غذایی کشور ایفا میکند.
رحیم زاده اظهار کرد: در سال زراعی جاری بیش از ۲۴ هزار هکتار از اراضی استان به کشت عدس اختصاص یافته است و پیشبینی میشود با توجه به شرایط مناسب تولید، حدود ۱۳ هزار تن محصول از مزارع استان برداشت شود که معادل حدود یکچهارم تولید عدس کشور است.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی با بیان اینکه عدس از مهمترین محصولات زراعی دیم استان به شمار میرود گفت: این محصول علاوه بر ارزش اقتصادی و درآمدزایی برای کشاورزان، به دلیل توانایی تثبیت بیولوژیکی ازت، افزایش مواد آلی خاک و بهبود ساختار آن، نقش مؤثری در حفظ حاصلخیزی اراضی، کاهش مصرف کودهای شیمیایی، مدیریت پایدار منابع طبیعی و افزایش عملکرد محصولات زراعی در تناوب با غلات دارد.
رحیمزاده با اشاره به اجرای طرح پایداری تولید در دیمزارها اظهار کرد: امسال همه مزارع عدس شهرستان ورزقان در قالب این طرح کشت شدهاند و بهرهبرداران علاوه بر دریافت آموزشهای تخصصی و خدمات ترویجی، از حمایتهایی همچون توزیع رایگان کودهای بذرمال، تأمین بخشی از نهادههای مورد نیاز و توصیههای فنی کارشناسان بهرهمند شدهاند که این اقدامات نقش مؤثری در افزایش عملکرد، ارتقای کیفیت محصول و کاهش هزینههای تولید داشته است.
وی کشت انتظاری را یکی از مؤثرترین راهکارهای افزایش بهرهوری تولید عدس دانست و افزود: این روش با استفاده حداکثری از رطوبت حاصل از بارندگیهای پاییزه و زمستانه، نسبت به کشت بهاره عملکرد مطلوبتری دارد و سازمان جهاد کشاورزی استان با ایجاد مزارع الگویی، برگزاری دورههای آموزشی، انتقال یافتههای تحقیقاتی و توسعه فعالیتهای ترویجی، گسترش این شیوه کشت را در دستور کار قرار داده است.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان به مهمترین چالشهای پیشروی تولید این محصول اشاره کرد و گفت: کمبود ماشینآلات تخصصی کاشت و برداشت، محدودیت تجهیزات مکانیزاسیون، نبود واحدهای فرآوری، سورتینگ، بستهبندی و صنایع تبدیلی بهویژه در شهرستان ورزقان از مهمترین مشکلات این بخش است.
وی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش عدس میتواند ضمن کاهش ضایعات پس از برداشت، افزایش ارزش افزوده، بهبود کیفیت عرضه، ایجاد فرصتهای جدید اشتغال و افزایش درآمد بهرهبرداران، زمینه توسعه پایدار تولید این محصول راهبردی را در استان فراهم کند.