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مدیر ارتباطات مرکز نور با تشریح ابعاد معرفتی و فرهنگی حماسه اربعین گفت: پویش «باید برخاست»، پویشی که با محوریت معرفی محصولات اربعینی، ارائه نرمافزارهای رایگان همراه و بهرهگیری از سامانههای گفتوگوی هوشمند، درصدد تعمیق شعور حسینی در کنار شور اربعینی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام والمسلمین حامد مقیسه، مدیر ارتباطات مرکز نور وابسته به ستاد اربعین، امروز دوشنبه ۵ مرداد ماه در میان خبرنگاران از اجرای پویش «باید برخاست» به مناسبت اربعین حسینی و ایام عزای ماه صفر خبر داد.
وی با اشاره به رویکرد محتوایی و فناورانه این طرح افزود: مرکز نور در این پویش میکوشد با ارائه رایگان نرمافزارهای معارفی و بهرهگیری از ظرفیتهای هوش مصنوعی، شعور حسینی را در کنار شور اربعینی به عمق جان زائران، دلدادگان و مخاطبان معارف اهلبیت علیهمالسلام برساند و زمینه ارتباطی عمیقتر و آگاهانهتر با پیام عاشورا و اربعین فراهم سازد.
مدیر ارتباطات مرکز نور درباره نام این پویش نیز گفت: عنوان «باید برخاست» حامل پیامی صریح، بیدارگر و مسئولیتآفرین است. این نام، فراخوانی برای حرکت، آگاهی، مسئولیتپذیری و همراهی شور حسینی با شعور حسینی به شمار میرود. بر همین اساس، مرکز نور تلاش کرده است با استفاده از ابزارهای نوین و محتوای معتبر، بستری فراهم کند تا علاقهمندان به ساحت نورانی اهلبیت علیهمالسلام بتوانند پیوندی عمیقتر، ماندگارتر و سنجیدهتر با معارف حسینی برقرار کنند.
مقیسه در ادامه با تشریح مهمترین بخشهای این پویش اظهار داشت: یکی از محورهای اصلی پویش «باید برخاست»، معرفی محصولات اربعینی و آثار مرتبط با عزای دهه پایانی ماه صفر است. این محصولات با هدف پاسخگویی به نیازهای فرهنگی، تبلیغی، آموزشی و معرفتی مخاطبان متنوع طراحی شدهاند و تلاش شده است آثاری در معرض استفاده قرار گیرد که ضمن برخورداری از اعتبار علمی و دینی، برای گروههای مختلف از جمله طلاب، روحانیون، مبلغان، پژوهشگران، دانشجویان، فعالان فرهنگی و عموم علاقهمندان مفید و کاربردی باشد.
وی ادامه داد: بخش دیگر این پویش به ارائه رایگان نرمافزارهای همراه اختصاص یافته است؛ نرمافزارهایی که امکان دسترسی سریع، آسان و گسترده به گنجینهای ارزشمند از معارف اهلبیت علیهمالسلام را برای کاربران فراهم میکند. در شرایطی که بخش مهمی از ارتباطات، مطالعات و جستوجوهای علمی و فرهنگی در بستر ابزارهای هوشمند و تلفنهای همراه انجام میشود، توسعه محتوای دینی در این قالب، ضرورتی جدی و اجتنابناپذیر است. بر همین اساس، مرکز نور کوشیده است نرمافزارهایی را در اختیار مخاطبان قرار دهد که هم از حیث غنای محتوایی و هم از نظر سهولت استفاده، پاسخگوی نیازهای روز باشد.