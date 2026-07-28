بسته شعار سال این هفته تلاش کرده هم موضوع تخلفات در بازار عمده فروشی میوه و تره بار پیگیری کند و هم در ادامه رفع تعهدات ارزی را دنبال کرده که سالهاست بر زمین مانده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جواد محمدی مسئول قرارگاه متمرکز و یکپارچه نظارت و بازرسی بازار استان اصفهان این هفته فهرستی از تخلفات را در بازار عمده فروشی میوه و تره بار اصفهان اعلام کرد و البته تاکید کرد زنجیره تامین و توزیع در این بخش اصلاح می‌شود.

خبرنگار بسته اقتصادی شعار سال این موضوع را از استاندار اصفهان هم پیگیری کرد که مهدی جمالی نژاد در پاسخ گفت: حدود ۶۰۰ دلال در این بازار فعال هستند که براساس برنامه جمع آوری خواهند شد و اجازه فعالیت به آنان دیگر داده نمی‌شود.

بسته شعال سال این هفته موضوع رفع تعهدات ارزی را هم پیگیری کرد که مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اعلام کرد: ۹۵۷ نفر در استان تعهدات در حدود ۷۰۰ میلیون دلار دارند، اما در بین این افراد کسانی هستند که سالهاست تعهدات خود را انجام نداده‌اند و دیگر ارفاقی در کار نیست و تصمیم در این خصوص ملی است.

حسین ایزدی تاکید کرد: به دلیل شرایط جنگی برخی افراد و فعالان اقتصادی بخشی از تعهدات خود را انجام نداده‌اند و با این دسته همکاری خواهیم کرد و حساب آنان از سایرین جداست.

بسته شعار سال در پایان هم متصل نشدن سامانه‌های برخط را در قرارگاه اقتصادی استان پیگیری کرد و البته در گفت‌و‌گو با رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به یک راهکار رسید.