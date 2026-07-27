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مزرعه غیرمجاز استخراج رمزارز با ۲۵ دستگاه در شهرستان کازرون کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، مجری رمز ارز شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: همزمان با اجرای سیزدهمین مانور طرح ملی مهتاب و در راستای طرح مقابله با انشعابات غیرمجاز و مدیریت بهینه بار شبکه، ۲۵ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در کازرون کشف شد.
محسن بنده خدا افزود: بر اساس بررسیهای صورت گرفته، برق مصرفی این تعداد ماینرغیرمجاز معادل ۴۰۰ آمپر به میزان مصرف ۲۵۰ مشترک خانگی است که این مصرف فشار مضاعفی بر شبکه برق منطقه وارد کرده و موجب بروز نوسانات و احتمال آسیب به تجهیزات عمومی و حقوقی سایر مشترکان شده است.
مجری رمزارز شرکت توزیع نیروی برق استان فارس بیان کرد: دستگاههای کشف شده با دستور قضایی جمعآوری و پرونده متخلفان برای مراحل قانونی و اعمال جرایم بازدارنده به مراجع قضایی ارجاع شد.