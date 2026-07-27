\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0 \u0622\u06cc\u06cc\u0646 \u06cc\u0627\u062f\u0628\u0648\u062f \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0627\u0647\u0627\u0644\u06cc \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u062c\u062a\u0645\u0639 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0647\u0646\u0631\u06cc \u0633\u0631\u0686\u0634\u0645\u0647 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n