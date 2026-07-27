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در روز نخست رقابتهای جهانی رباتیک IRC ۲۰۲۶ در دانشگاه بینالمللی اسلامی مالزی در کوالالامپور تیم رباتیک دانشآموزی کشورمان در بخش نوآوری خلاقانه، موفق به کسب دو مدال نقره و سه مدال برنز شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ در روز نخست این رقابتها اعضای تیم دانشآموزی کشورمان با ارائه طرحهای نوآورانه در حوزه رباتیک و فناوریهای هوشمند، توانستند توانمندی علمی و خلاقیت نسل جوان ایران را به نمایش بگذارند.
اعضای تیم دانشآموزی لنسر شریف در روز نخست این رقابتها و در بخش نوآوری خلاقانه با ارائه طرحهایی در حوزه رباتیک و فناوریهای هوشمند، در میان شرکتکنندگان کشورهای مختلف خوش درخشیدند و افتخاری دیگر برای جمهوری اسلامی ایران در عرصه رقابتهای علمی بینالمللی رقم زدند.
بر اساس نتایج اعلامشده، آرتین جمشیدی با طرح «گلخانه هوشمند» در بخش دانشآموزان ابتدایی و رهام شکوری با طرح «جعبه قرص هوشمند» در بخش دانشآموزان متوسطه، مدال نقره این رقابتها را از آن خود کردند.
همچنین مصطفی نصیری پیکانی با طرح «انبار هوشمند تطبیقی» در بخش ابتدایی، امیرعلی علییف با طرح «ترافیکسنج هوشمند» و آوین سعادت با طرح «ربات مراقبت از کودکان و سالمندان» در بخش دانشآموزان متوسطه، موفق به کسب مدال برنز شدند.
نمایندگان کشورمان در روز پایانی این مسابقات نیز در بخش ربات فوتبالی به رقابت با دیگر تیمهای حاضر پرداختند. اما به علت آسیب یکی از رباتها در دور مقدمانی، از راهیابی به دور بعد بازماندند.
رقابتهای جهانی رباتیک IRC ۲۰۲۶ با حضور تیمهایی از کشورهای مختلف از جمله چین، ژاپن، اندونزی و مالزی، با هدف توسعه خلاقیت، نوآوری و تبادل تجربیات علمی در زمینه رباتیک، هوش مصنوعی و فناوریهای نوین برگزار شد.