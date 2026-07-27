مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به مشاهده یک قلاده پلنگ ایرانی در محدوده شکار ممنوع لار، این رخداد را نشانه‌ای از پویایی زیستگاه‌های طبیعی و نتیجه تداوم اقدامات حفاظتی در این منطقه دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن عباس نژاد با اشاره به ثبت مشاهده یک قلاده پلنگ ایرانی در محدوده شکار ممنوع لار گفت: حضور این گونه ارزشمند، بیانگر ظرفیت بالای اکولوژیکی منطقه و اهمیت استمرار برنامه‌های حفاظتی برای صیانت از زیستگاه‌های طبیعی است.

وی با بیان اینکه پلنگ ایرانی از گونه‌های شاخص و در معرض تهدید حیات وحش کشور به شمار می‌رود، افزود: حفظ این گونه ارزشمند مستلزم تأمین امنیت زیستگاه ها، حفاظت مستمر از مناطق تحت مدیریت و مشارکت جوامع محلی در صیانت از تنوع زیستی است.

عباس نژاد ادامه داد: مشاهده پلنگ ایرانی در منطقه شکار ممنوع لار، مؤید اثربخشی اقدامات حفاظتی و تلاش شبانه روزی محیط بانان در پایش و حفاظت از این زیستگاه ارزشمند است و ضرورت تداوم این روند را بیش از پیش نمایان می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از شهروندان، گردشگران و دامداران خواست در صورت مشاهده گونه‌های حیات وحش، ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن، تعقیب یا ایجاد هرگونه مزاحمت برای حیوانات خودداری کرده و موضوع را به نزدیک‌ترین واحد محیط زیست یا محیط بانان منطقه اطلاع دهند.

وی تأکید کرد: حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات وحش تنها با مشارکت و همراهی مردم امکان پذیر است و رعایت اصول همزیستی با طبیعت، نقش مهمی در حفظ سرمایه‌های طبیعی استان برای نسل‌های آینده خواهد داشت.