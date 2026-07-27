بمناسبت ۵ مرداد، سالروز اقامه اولین نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی ایران مزار مطهر شهدای جنگ تحمیلی سوم و جمعی از علمای شهرستان تکاب غبار روبی و عطر افشانی شد.

غبار روبی و عطر افشانی مزار مطهر شهدا و علمای شهرستان تکاب

غبار روبی و عطر افشانی مزار مطهر شهدا و علمای شهرستان تکاب

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بمناسبت ۵ مرداد، سالروز اقامه اولین نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی ایران و با حضور حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، مدیرحوزه علمیه حضرت رسول اکرم (ص) و جمعی از روحانیون مزار مطهر شهدای جنگ رمضان و جمعی از علمای شهرستان غبار روبی و عطر افشانی شد.

در این آیین معنوی حاضران با نثار فاتحه و شاخه گل یاد و خاطره شهدا و علما را گرامی داشته و با گلاب مزار مطهر شهدا و علما را غبار روبی و عطر افشانی کردند.

در ادامه مسؤلان با حضور در منزل شهید محمد رضا نوروزی از شهدای جنگ رمضان تکاب از صبر و استقامت خانواده این شهید والا مقام قدردانی و آنان را تکریم کردند.