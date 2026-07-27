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متخصصان یک شرکت دانشبنیانِ داخلی با توسعه سکوی جامع آموزشی «بوبامزی»، راهکاری بومی، فناورانه و نوآورانه برای پاسخ به این نیاز بنیادین ارائه کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سامانه بوبامزی یک مسیر آموزشی پیوسته و ۳۶۵روزه است که با بهرهگیری از فناوریهای نوین آموزشی و الگوریتمهای هوش مصنوعی، فرآیند یادگیری کودک را شخصیسازی میکند. در این سکو( پلتفرم)، دانشآموزان مفاهیم پایهی درسی نظیر ریاضی، علوم و فارسی را در دلِ داستانهای تعاملی، ماجراجویانه و بازیهای هدفمند مرور و تثبیت میکنند.
یکی از برجستهترین نوآوریهای بوبامزی، تلفیق یکپارچهی موضوعات درسی با «مهارتهای ضروری زندگی» است؛ بهگونهای که کودکان همزمان با یادگیری دروس مدرسه، در حوزههای کلیدی پرورش مهارتهای اجرایی، کارآفرینی و سواد مالی، و تفکر فلسفی نیز توانمند میشوند.
دستیار هوشمند آموزگاران در شناخت استعدادها
این سامانه فراتر از یک محیطِ سرگرمی آموزشی عمل میکند. بوبامزی با ثبت و تحلیل دادههای حاصل از تعامل کودک با بازیها، همچون یک دستیار هوشمند در کنار مدرسه، آموزگاران و والدین قرار میگیرد. این ابزار دقیق تحلیلی، با ارائه گزارشهای مستند، به کادر آموزش کمک میکند تا نقاط قوت، استعدادهای نهفته و همچنین نقاط قابل بهبود تکتک دانشآموزان را با دقتی بالا شناسایی کرده و برنامهریزی آموزشی را بر اساس نیازهای واقعی هر فرد تنظیم کنند.
یکی از دغدغههای همیشگی نظام آموزشی و خانوادهها در عصر دیجیتال، حضور کودکان در فضاهای ایمن است. بوبامزی با ایجاد یک محیط کاملا امن، بدون تبلیغات و یکپارچه با روندهای استانداردِ مدرسهای، بستری فراهم کرده است که زنجیرهی یادگیری کودک حتی در تعطیلات نوروز و تابستان نیز بدون ایجاد استرس و احساس خستگی، حفظ شود.
پلتفرم بوبامزی به دلیل نوآوری در طراحی آموزشی، موفق به دریافت امتیاز دانشبنیانی در حوزه کاربرد فناوریهای رایانهای در علوم تربیتی شده است.
همچنین در عرصه ملی و بینالمللی، این پلتفرم افتخار بزرگی را رقم زده و موفق به کسب جایزه ملی یونسکو در یادگیری الکترونیکی شده است؛ دستاوردی که بوبامزی را به عنوان «تنها محصول فعال در حوزه کودک دبستانی» دارنده این جایزهی معتبر معرفی میکند.
امروزه این دستاورد دانشبنیان مورد اعتماد جامعهی آموزشی کشور قرار گرفته و بیش از ۲۰هزار کاربر از سراسر ایران از خدمات آن بهرهمند هستند.