تا پایان هفته جاری شاهد جوی آرام و بدون بارش در آذربایجان غربی بود که در اوقات بعدازظهر و اوایل شب با وزش باد نیز در برخی نقاط همراه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در طی ۲۴ ساعت گذشته شاهد جوی نسبتاً آرام و پایدار همراه با تداوم گرمای هوا در آذربایجان غربی بودیم.

اما بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با حاکمیت الگو‌های تابستانی بر منطقه، تا پایان هفته جاری شاهد جوی آرام و بدون بارش در سطح استان خواهیم بود که در اوقات بعدازظهر و اوایل شب با وزش باد نیز در برخی نقاط همراه خواهد شد.

از نظر دمایی هم تا اواخر هفته جاری تغییرات دمایی محسوسی در سطح استان روی نخواهد داد و هوای گرم همچنان تداوم خواهد داشت، ضمن اینکه در طی ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه‌های پلدشت با ۳۸.۸+ و اشنویه با ۹.۸+ درجه سلسیوس به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شدند و دمای ایستگاه فرودگاه ارومیه نیز بین ۱۵.۵+ تا ۳۴.۹+ درجه سلسیوس گزارش شد.