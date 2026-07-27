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احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده در شهرستان بندرلنگه وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بندرلنگه گفت: به دلیل خنثیسازی و انفجار کنترل شده پرتابه عملنکرده و باقیمانده مهمات دشمن در حملات آمریکایی به مناطق مختلف شهرستان بویژه حوالی بندرلنگه توسط تیم تخریب احتمال شنیدن صدای انفجار شدید از ساعت ۱۵ ظهر الی ۱۹ دوشنبه ۵ مرداد ماه وجود دارد.
مهدی صابری افزود: شهروندان نگران نباشند.
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