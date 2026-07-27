مردم سمنان در ادامه حماسه آفرینی خود در سنگر خیابان‌ ضمن خونخواهی قائد شهید امت بر حمایت از نیرو‌های مسلح ، ادامه حفظ سنگر خیابان و حفظ اتحاد جبهه مقاومت تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ شرکت‌کنندگان در صد و چهل و هشتمین شب تجمع اقتدار حسینی ، انسجام ملی و تبعیت از ولایت را رمز اقتدار ملت ایران در برابر تهدید‌ها دانستند و پاسخ قاطع به هرگونه تجاوز علیه کشور را خواستار شدند.

حاضران همچنین بر ادامه راه شهدا و دفاع از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی ایران اسلامی تا پای جان تأکید کردند.