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دبیر علمی همایش بینالمللی حضرت بیبی حکیمه (س)، حضرت بیبی حکیمه (س) را از زنان اثرگذار در حوزه تمدنی شیعه معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام عباس نصیریفر، دبیر علمی همایش بینالمللی حضرت بیبی حکیمه (س)، هم با تبیین فلسفه برگزاری این رویداد علمی و فرهنگی، حضرت بیبی حکیمه (س) را از زنان اثرگذار در حوزه تمدنی شیعه معرفی کرد و گفت: برگزاری این کنگره با هدف معرفی الگوی تمدنی زن مسلمان برای زن امروز در دستور کار قرار گرفته است؛ الگویی که بتواند هم در عرصه اجتماعی نقشآفرین باشد و هم نسبت خود را با خانه و خانواده بهدرستی حفظ کند.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی هجرت امام رضا (ع) در بنیانگذاری تمدن شیعی، تصریح کرد: هجرت امام رضا (ع)، هجرت حضرت فاطمه معصومه (س) و هجرت حضرت بیبی حکیمه (س) سه ضلع شکلگیری تمدن شیعی در ایران به شمار میآیند و هجرت حضرت بیبی حکیمه (س) در انسجام و اجماع شیعیان جنوب ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس نقشی تعیینکننده داشته است.
حجت الاسلام نصیریفر با بیان اینکه در منابع تاریخی از حضرت بیبی حکیمه (س) با تعابیری همچون عالمه، محدثه، فاضله و مجتهده یاد شده است، اظهار کرد: آیتاللهالعظمی خویی (ره) نیز از ایشان به عنوان یکی از محدثان نام برده و این مسئله نشاندهنده جایگاه ممتاز علمی و معرفتی این بانوی بزرگ در تاریخ تشیع است.
وی افزود: حضرت بیبی حکیمه (س) در مدینه نیز کرسیهای معرفتی و جلسات ویژهای برای زنان داشتهاند و بنا بر برخی نقلها، امام رضا (ع) پارهای از مسائل خاص و اسرار شیعه را با ایشان در میان میگذاشتند؛ از این رو میتوان ایشان را امانتدار معارف شیعی و الگویی تمدنی برای زن مسلمان امروز دانست.
دبیر علمی همایش بینالمللی حضرت بیبی حکیمه (س) با تأکید بر اینکه این بانوی بزرگ در میان شیعیان جنوب ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس از شهرت و ارادت گستردهای برخوردار است، گفت: در عین حال، شناخت عمومی نسبت به شخصیت ایشان در سطح ملی هنوز با ظرفیت واقعی این جایگاه فاصله دارد و بر همین اساس، برگزاری این کنگره ضرورتی علمی، فرهنگی و اجتماعی به شمار میآید.
وی افزود: این کنگره با اهدافی، چون بازشناسی جامع علمی شخصیت حضرت بیبی حکیمه (س)، ارائه الگوی زن مسلمان و توسعه گفتمان علمی پیرامون نقش زن در حفظ و انتقال ارزشهای دینی و مذهبی و اثرگذاری اجتماعی آغاز به کار کرده است.
حجت الاسلام نصیریفر با اشاره به دو محور اصلی فعالیتهای کنگره، خاطرنشان کرد: برنامهها در دو بخش تبلیغی ـ ترویجی و علمی ـ پژوهشی طراحی شده و مخاطبان هدف آن کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال هستند.
وی ادامه داد: در شرایطی که نسلهای جدید با بسیاری از چهرههای الگوآفرین دینی آشنایی کافی ندارند، تولیدات کنگره با رویکردی متنوع و متناسب با گروههای سنی مختلف تعریف شده است.
دبیر علمی همایش بینالمللی حضرت بیبی حکیمه (س) از تولید انیمیشنهایی درباره ابعاد شخصیتی این بانوی بزرگ خبر داد و گفت: برای نخستین بار در جهان اسلام، برنامهای در هوش مصنوعی پیرامون حضرت بیبی حکیمه (س) در حال طراحی است و این سامانه که مبتنی بر استنادات تاریخی عمل خواهد کرد، در روز برگزاری کنگره در اسفندماه رونمایی میشود.