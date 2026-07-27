به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام عباس نصیری‌فر، دبیر علمی همایش بین‌المللی حضرت بی‌بی حکیمه (س)، هم با تبیین فلسفه برگزاری این رویداد علمی و فرهنگی، حضرت بی‌بی حکیمه (س) را از زنان اثرگذار در حوزه تمدنی شیعه معرفی کرد و گفت: برگزاری این کنگره با هدف معرفی الگوی تمدنی زن مسلمان برای زن امروز در دستور کار قرار گرفته است؛ الگویی که بتواند هم در عرصه اجتماعی نقش‌آفرین باشد و هم نسبت خود را با خانه و خانواده به‌درستی حفظ کند.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی هجرت امام رضا (ع) در بنیان‌گذاری تمدن شیعی، تصریح کرد: هجرت امام رضا (ع)، هجرت حضرت فاطمه معصومه (س) و هجرت حضرت بی‌بی حکیمه (س) سه ضلع شکل‌گیری تمدن شیعی در ایران به شمار می‌آیند و هجرت حضرت بی‌بی حکیمه (س) در انسجام و اجماع شیعیان جنوب ایران و کشور‌های حاشیه خلیج فارس نقشی تعیین‌کننده داشته است.

حجت الاسلام نصیری‌فر با بیان اینکه در منابع تاریخی از حضرت بی‌بی حکیمه (س) با تعابیری همچون عالمه، محدثه، فاضله و مجتهده یاد شده است، اظهار کرد: آیت‌الله‌العظمی خویی (ره) نیز از ایشان به عنوان یکی از محدثان نام برده و این مسئله نشان‌دهنده جایگاه ممتاز علمی و معرفتی این بانوی بزرگ در تاریخ تشیع است.

وی افزود: حضرت بی‌بی حکیمه (س) در مدینه نیز کرسی‌های معرفتی و جلسات ویژه‌ای برای زنان داشته‌اند و بنا بر برخی نقل‌ها، امام رضا (ع) پاره‌ای از مسائل خاص و اسرار شیعه را با ایشان در میان می‌گذاشتند؛ از این رو می‌توان ایشان را امانتدار معارف شیعی و الگویی تمدنی برای زن مسلمان امروز دانست.

دبیر علمی همایش بین‌المللی حضرت بی‌بی حکیمه (س) با تأکید بر اینکه این بانوی بزرگ در میان شیعیان جنوب ایران و کشور‌های حاشیه خلیج فارس از شهرت و ارادت گسترده‌ای برخوردار است، گفت: در عین حال، شناخت عمومی نسبت به شخصیت ایشان در سطح ملی هنوز با ظرفیت واقعی این جایگاه فاصله دارد و بر همین اساس، برگزاری این کنگره ضرورتی علمی، فرهنگی و اجتماعی به شمار می‌آید.

وی افزود: این کنگره با اهدافی، چون بازشناسی جامع علمی شخصیت حضرت بی‌بی حکیمه (س)، ارائه الگوی زن مسلمان و توسعه گفتمان علمی پیرامون نقش زن در حفظ و انتقال ارزش‌های دینی و مذهبی و اثرگذاری اجتماعی آغاز به کار کرده است.

حجت الاسلام نصیری‌فر با اشاره به دو محور اصلی فعالیت‌های کنگره، خاطرنشان کرد: برنامه‌ها در دو بخش تبلیغی ـ ترویجی و علمی ـ پژوهشی طراحی شده و مخاطبان هدف آن کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال هستند.

وی ادامه داد: در شرایطی که نسل‌های جدید با بسیاری از چهره‌های الگوآفرین دینی آشنایی کافی ندارند، تولیدات کنگره با رویکردی متنوع و متناسب با گروه‌های سنی مختلف تعریف شده است.

دبیر علمی همایش بین‌المللی حضرت بی‌بی حکیمه (س) از تولید انیمیشن‌هایی درباره ابعاد شخصیتی این بانوی بزرگ خبر داد و گفت: برای نخستین بار در جهان اسلام، برنامه‌ای در هوش مصنوعی پیرامون حضرت بی‌بی حکیمه (س) در حال طراحی است و این سامانه که مبتنی بر استنادات تاریخی عمل خواهد کرد، در روز برگزاری کنگره در اسفندماه رونمایی می‌شود.