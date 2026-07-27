مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای‌گیلان گفت: با جایگزینی ۲ ترانس ۲۵۰ مگاولت آمپر با ترانس‌های قبلی، ظرفیت پست انتقال لاکان رشت به ۵۰۰ مگاولت آمپر افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ عادل سلیمانی گفت: در این طرح، ۲ ترانس ۲۵۰ مگاولت آمپر جایگزین ۲ ترانس ۱۶۰ مگاولت‌آمپر موجود خواهد شد و ظرفیت این پست از ۳۲۰ مگاولت آمپر به ۵۰۰ مگاولت آمپر افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه افزایش ظرفیت پست انتقال لاکان به عنوان یکی از مهم‌ترین پست‌های انتقال شبکه برق گیلان موجب افزایش قدرت و تاب‌آوری کل شبکه برق استان خواهد شد، افزود: با اجرای این طرح با ۱۲۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری، توان الکتریکی قابل انتقال پست لاکان رشت ۵۶ درصد افزایش می‌یابد که این امر قابلیت اطمینان شبکه انتقال رشت و تامین برق مطمئن و پایدار مشترکان را افزایش خواهد داد.

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان گفت: پیش‌بینی می‌شود این طرح بهمن امسال به بهره‌برداری برسد.