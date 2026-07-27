به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مهدی جمالی‌نژاد در حاشیه دویست‌وهفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از مدارس غیردولتی گفت: مدارس غیردولتی بار سنگینی را از دوش مدارس دولتی برمی‌دارند و سال‌های سال است که فعالیت خود را به‌خوبی به اثبات رسانده‌اند. این مدارس یکی از پایه‌های نظام آموزشی ما هستند و در حوزه تعلیم و تربیت فعالیت می‌کنند.

وی افزود: باید احصا شود که چه اقداماتی می‌توانیم انجام دهیم تا از مدارس غیردولتی پشتیبانی و حمایت شود و استان نیز در مسیر ارتقای این مدارس پای کار باشد تا مانعی برای فعالیت آنها ایجاد نشود.

استاندار اصفهان ادامه داد: باید بررسی شود چه اقداماتی می‌تواند به پشتیبانی مؤثر از مدارس غیردولتی منجر شود، چگونه می‌توان حمایت دستگاه‌های مختلف از این مدارس را تقویت کرد و شهرداری‌های استان را نیز در مسیر ارتقای زیرساخت‌ها و رفع نیاز‌های آنها پای کار آورد تا از ایجاد هرگونه مانع در مسیر فعالیت این مجموعه‌ها جلوگیری شود.

مهدی جمالی نژاد با اشاره به تجربه رفع موانع بخش خصوصی تصریح کرد: همان‌طور که در مجموعه بخش خصوصی و صنعتی، شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت را داریم و موانع موجود را در این شورا بررسی و برطرف می‌کنیم، باید بررسی شود که چه اقدامی می‌توان انجام داد تا موانع مدارس غیردولتی نیز برطرف شود و این مدارس با مشکل مواجه نشوند.

جمالی‌نژاد، ۱۴۹ مدرسه استان اصفهان را آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم و ۱۲ روزه دانست و ادامه داد: روند بازسازی مدارس و واحد‌هایی که بین ۲۰ تا ۸۰ درصد آسیب دیده‌اند، در حال انجام است و در خصوص چهار مدرسه‌ای که به‌طور کامل تخریب شده‌اند نیز اقدامات با جدیت در دست پیگیری قرار دارد.

وی با تجلیل از دانش‌آموزان مدال‌آور و نخبگان علمی گفت: ارزش واقعی موفقیت‌های علمی زمانی آشکار می‌شود که دانش، توانایی و انگیزه جوانان در مسیر حل مسائل کشور و خدمت به مردم به کار گرفته شود. ارزش حقیقی این افتخارات زمانی نمایان می‌شود که دانش، تخصص و توانمندی‌های جوانان در کنار مردم و در مسیر رفع مشکلات کشور قرار گیرد.

استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه امید و خودباوری افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری باید باور ما می‌توانیم در جامعه، به‌ویژه در میان جوانان و نخبگان، تقویت شود و موفقیت‌های علمی دانش‌آموزان نمونه‌ای روشن از تحقق این باور است.

در ادامه محمدرضا نظریان، مدیرکل آموزش و پرورش استان، ۱۹ درصد از دانش‌آموزان استان اصفهان را در مدارس غیردولتی مشغول تحصیل بیان کرد و گفت: با توجه به اینکه با کمبود فضا‌های آموزشی و همچنین کمبود منابع انسانی مواجه هستیم، لازم است از مدارس و مراکز غیردولتی حمایت ویژه‌ای صورت گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: این موضوع یکی از چالش‌های بزرگ حوزه آموزش بود که امروز با طرح آن در جلسه شورای آموزش و پرورش و با ابلاغ استاندار اصفهان، به‌عنوان یکی از مصوبات مهم، اجرایی خواهد شد.

۲۶ درصد فضا‌های آموزشی استان غیردولتی است

محمدرضا نظریان افزود: با توجه به ظرفیت‌های خوبی که مدارس و مراکز غیردولتی در استان دارند، از لحاظ کمی حدود ۲۶ درصد فضا‌های آموزشی در سطح استان و در ۳۴ منطقه، مربوط به مدارس غیردولتی است و مؤسسان مدارس غیردولتی در این زمینه فعالیت دارند.

تحصیل ۱۷۰ هزار دانش‌آموز در مدارس غیردولتی

وی تاکید کرد: بیش از ۱۷۰ هزار دانش‌آموز که حدود ۱۹ درصد جمعیت دانش‌آموزی استان را تشکیل می‌دهند، در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند و این موضوع یک ظرفیت مهم است و نگاه راهبردی خوبی را می‌طلبد. لازم است همه دستگاه‌ها در کنار آموزش و پرورش، به‌منظور استفاده از این ظرفیت و پتانسیل مناسب، همکاری و مساعدت لازم را داشته باشند.