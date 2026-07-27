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۱۷۰۰ دستگاه ویپ قاچاق به ارزش ۹ میلیارد ریال در شهرضا کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت:در راستای اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا و برخورد با عرضهکنندگان اقلام سلامتمحور غیرمجاز، مأموران انتظامی شهرستان با اقدامات اطلاعاتی از نگهداری محمولهای از ویپهای قاچاق در یکی از واحدهای صنفی شهرستان مطلع شدند.
سرهنگ شکرالله پورخاقان افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و اعزام محل مورد نظر در بازرسی ها، یک هزار و ۷۰۰ دستگاه ویپ قاچاق به ارزش ۹ میلیارد ریال کشف کردند.
وی با بیان اینکه در این خصوص یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای اجرای مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، ادامه داد:پلیس با هرگونه قاچاق کالا، بهویژه کالاهایی که سلامت عمومی جامعه را تهدید میکنند، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با اشاره به خطرهای مصرف ویپ گفت: برخلاف تبلیغات فریبنده، این محصولات بیضرر نیستندواستفاده ازآنها میتواند موجب وابستگی به نیکوتین، آسیب به ریهها، بروز بیماریهای تنفسی و قلبی و ایجاد عوارض جبرانناپذیر، بهویژه در میان نوجوانان و جوانان شود
وی از شهروندان خواست:در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مربوط به قاچاق کالا و عرضه محصولات دخانی غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.