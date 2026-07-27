به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب‌سلیمانی، معاون قرآنی وزیر فرهنگ در همایش بین المللی «حضرت بی بی حکیمه (س)، که امروز برگزار شد گفت: توجه به بقاع متبرکه و بزرگداشت شخصیت‌هایی، چون حضرت بی‌بی حکیمه (س) افزون بر تعمیق مودت اهل‌بیت (ع)، به تقویت سرمایه اجتماعی، کاهش فاصله‌های اجتماعی و گسترش همبستگی دینی و فرهنگی در جامعه منجر می‌شود.

وی با تأکید بر جایگاه والای امامزادگان در فرهنگ دینی و قرآنی، گفت: تجلیل و تکریم امامزادگان از شعائر الهی است و هر اقدامی که در مسیر بزرگداشت این شخصیت‌های ممتاز انجام شود، در حقیقت پاسداشت نشانه‌های بندگی خداوند به شمار می‌آید.

ارباب سلیمانی با اشاره به ریشه قرآنی بزرگداشت شخصیت‌های الهی افزود: اساساً تکریم و بزرگداشت مردان و زنان بزرگ الهی در متن آموزه‌های قرآنی قرار دارد. قرآن کریم افزون بر پیامبران، از شخصیت‌هایی همچون حضرت مریم (س) نیز به عنوان الگو‌های برجسته ایمان، عبودیت و تسلیم در برابر فرمان الهی یاد می‌کند و این نشان می‌دهد که بزرگداشت چهره‌های الهی، امری ریشه‌دار در فرهنگ وحیانی است.

وی ادامه داد: پیامبر خدا (ص) به عنوان رهبر آسمانی، وظیفه دارد یاد بزرگان تاریخ بندگی را زنده نگه دارد کسانی که در مسیر توحید، سختی‌ها و مرارت‌های فراوان را تحمل کردند. در قرآن کریم بار‌ها از زبان انبیای الهی آمده است که آنان در برابر رسالت خویش از مردم اجر و مزدی طلب نمی‌کردند، اما در میان همه پیامبران، پیامبر اعظم حضرت محمد (ص) مأمور شد که بفرماید: «قُل لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی».

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه مقصود از این اجر، مودت نسبت به اهل‌بیت (ع) است، تصریح کرد: مودت با محبت تفاوت دارد محبت امری قلبی است، اما مودت زمانی تحقق می‌یابد که این محبت در گفتار، رفتار و عمل انسان ظهور پیدا کند. اظهار محبت نسبت به اهل‌بیت (ع) همان مزد رسالت است که خداوند متعال آن را در حقیقت به سود خود مردم قرار داده است.

وی افزود: بر اساس آیات قرآن، این اظهار ارادت و محبت، نوعی سرمایه‌گذاری معنوی و اجتماعی برای جامعه است. وقتی مردم به بقاع متبرکه و امامزادگان توجه می‌کنند، به این اماکن رفت‌وآمد دارند و آنها را به عنوان پایگاه‌های فرهنگی به رسمیت می‌شناسند، در واقع در مسیر تقویت سرمایه اجتماعی گام برمی‌دارند.

معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به آثار اجتماعی توجه به بقاع متبرکه گفت: هرجا سرمایه اجتماعی افزایش پیدا کند، فاصله‌های اجتماعی کاهش می‌یابد. هرچه این سرمایه بیشتر شود، فاصله میان مسئولان و مردم، فاصله میان اقشار مختلف و حتی فاصله میان قومیت‌ها و طوایف کمتر خواهد شد. بقاع متبرکه از جمله مکان‌هایی هستند که می‌توانند محور همدلی، همبستگی و برادری در جامعه باشند.

وی ادامه داد: حول محور بقاع متبرکه و از جمله مرقد حضرت بی‌بی حکیمه (س)، مردم، مسئولان و گروه‌های مختلف اجتماعی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و همین حضور مشترک، زمینه‌ساز افزایش خدمات اجتماعی، کاهش شکاف‌ها و تقویت پیوند‌های انسانی و دینی می‌شود. همچنین توجه به این اماکن مقدس می‌تواند فاصله میان اقوام و طوایف را کاهش دهد و فضای محبت و برادری را در جامعه گسترش دهد.

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: این ظرفیت تنها محدود به داخل کشور نیست، بلکه بقاع متبرکه و امامزادگان می‌توانند در سطح منطقه‌ای و فراملی نیز منشأ اثر باشند. امروز دلدادگان اهل‌بیت (ع) در کشور‌های مختلف منطقه، از جمله کشور‌های حوزه خلیج فارس، با وجود برخی کدورت‌های سیاسی، همچنان به این کانون‌های معنوی توجه دارند و این مسئله نشان‌دهنده ظرفیت بزرگ دیپلماسی فرهنگی و دینی کشور است.

وی با تأکید بر اینکه اسلام تنها به قرآن محدود نمی‌شود، اظهار کرد: از روز نخست، پیامبر اکرم (ص) بر همراهی قرآن و عترت تأکید کردند و این دو را همتای یکدیگر دانستند. اگر امروز جهان اسلام با برخی مشکلات و گرفتاری‌ها مواجه است، بخشی از آن به دلیل همین افتراق میان قرآن و عترت است، در حالی که این دو هرگز از یکدیگر جداشدنی نیستند.

وی با اشاره به جایگاه امامزادگان در ایران اسلامی گفت: امامزادگانی که وارد ایران شدند، ایرانی نبودند، اما مردم این سرزمین آنان را با آغوش باز پذیرفتند، به آنان احترام گذاشتند و حضورشان را مایه خیر و برکت دانستند. این پیوند عمیق همچنان ادامه دارد و امروز به بخشی از هویت دینی و فرهنگی مردم ایران تبدیل شده است.

ارباب سلیمانی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسمی فرهنگی کشور برای معرفی هرچه بهتر شخصیت حضرت بی‌بی حکیمه (س) تأکید کرد و گفت: شایسته است از ظرفیت دهه کرامت و شورای فرهنگ عمومی کشور استفاده شود تا روزی به نام بزرگداشت حضرت بی‌بی حکیمه (س) در تقویم رسمی کشور ثبت شود.

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: همان‌گونه که برخی مناسبت‌های مرتبط با اهل‌بیت (ع) در تقویم رسمی کشور جای گرفته‌اند، این ظرفیت نیز وجود دارد که با پیشنهاد و پیگیری لازم، روزی از دهه کرامت به بزرگداشت حضرت بی‌بی حکیمه (س) اختصاص یابد. این موضوع نیازمند طرح در شورای فرهنگ عمومی و سپس طی مراحل قانونی در مراجع ذی‌ربط فرهنگی است.

وی تأکید کرد: ثبت چنین روزی در تقویم رسمی کشور، زمینه‌ساز تولید مستندات، برنامه‌های فرهنگی، آثار رسانه‌ای و اقدامات ماندگار برای معرفی شخصیت، سیره و جایگاه این بانوی بزرگوار خواهد شد و می‌تواند نقش مهمی در شناساندن این ظرفیت عظیم معنوی به نسل امروز ایفا کند.