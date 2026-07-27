از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تاکنون بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا و ۱۷ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو از بنادر و گمرکات هرمزگان ترخیص شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزخلیج فارس، رئیس کل دادگستری هرمزگان در بازدید از بنادر و گمرکات گفت: ۴۴۵ هزار تن از کالا‌های ترخیص شده کالای اساسی بوده است.

قهرمانی افزود: مصوب شد بیش از صد هزار تن برنج و کالا‌های اساسی موجود در بنادر و گمرکات استان به سرعت ترخیص شود.

وی گفت: اکنون از مجموع بیش از ۱۰ هزار خودرو موجود در بنادر و گمرکات استان، ۶ هزار دستگاه مربوط به واردات و ۴ هزار دستگاه دیگر مربوط به ترانزیت خارجی است که برای تعیین تکلیف فوری آنها نیز کارگروه ویژه‌ای تشکیل شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: پیشنهاداتی برای مواعد مرتبط با حوزه تجارت و صادرات و واردات با هدف کمک به تجار و فعالان اقتصادی با هدف تسهیل در روند جاری، مطرح و مصوب شد.

قهرمانی گفت: همچنین مقرر شد کارگروه ویژه‌ای مأموریت خود را برای تسهیل ترخیص کالا‌های اساسی با رعایت خط قرمز سلامت این اقلام و شتاب روند ارسال این کالا‌ها به بازار شروع کند.

وی با اشاره به توجه ویژه دستگاه قضایی برای تسهیل سرمایه گذاری در استان گفت: طبق مصوبات این نشست برای جذب سرمایه، به ویژه تسهیل فعالیت اقتصادی برای ایرانیان مقیم خارج که در این شرایط جنگی قصد برگرداندن سرمایه‌های خود به کشور را دارند، تسهیلات و شرایطی ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.