پخش زنده
امروز: -
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با تشریح برنامههای این ستاد برای خدمترسانی به زائران اربعین ۱۴۰۵ در قالب طرح برکت الحسین، از اجرای مجموعهای از اقدامات زیرساختی، درمانی، رفاهی و حمایتی در مرزهای مهران، خسروی، شلمچه، چذابه، باشماق و تمرچین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید پرویز فتاح، با اشاره به برنامهریزی گسترده این ستاد برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی اظهار کرد: ستاد اجرایی فرمان امام در اربعین ۱۴۰۵ با بسیج ظرفیتهای خود، خدمات متنوعی را در حوزههای زیرساختی، درمانی، رفاهی و حمایتی در مرزهای شش گانه مهران، خسروی، شلمچه، چذابه، باشماق و تمرچین به زائران ارائه میکند.
وی با اشاره به برنامههای تدارکاتی و پشتیبانی این ستاد اظهار کرد: برای خدمترسانی به زائران، مواد غذایی برای طبخ ۲ میلیون پرس غذای گرم و ۱۲ میلیون بطری آب معدنی تأمین و ۳ کارخانه سیار با ظرفیت تولید ۴۰ هزار قالب یخ برای استفاده در مواکب و مراکز خدمترسانی در نظر گرفته شده است.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام به اقدامات حمایتی این ستاد نیز اشاره کرد و گفت: در جهت توسعه عدالت اجتماعی و فراهم کردن امکان حضور زائران نیازمند در بزرگترین اجتماع دینی جهان، ستاد اجرایی فرمان امام از اعزام ۱۸ هزار زائر از مناطق کمبرخوردار کشور به کربلای معلی حمایت کرده است.
فتاح در ادامه با اشاره به خدمات درمانی ستاد اجرایی فرمان امام در ایام اربعین تصریح کرد: بیمارستان سیار ۹۲ تختخوابی برکت در عمود ۹۸۹ طریق الحسین (ع) و با همکاری ۱۶۰ نفر از کادر درمان به زائران خدمترسانی میکند. همچنین یک بیمارستان ۴۰ تختخوابی در مرز مهران با همکاری ۱۱۰ نفر از کادر درمان و یک درمانگاه ۲۰ تختخوابی در مرز شلمچه با همکاری ۴۰ نفر از کادر درمان برای عرضه خدمات پزشکی و درمانی مستقر شده است.
فتاح: برای خدمترسانی به زائران، مواد غذایی برای طبخ ۲ میلیون پرس غذای گرم و ۱۲ میلیون بطری آب معدنی تأمین و ۳ کارخانه سیار با ظرفیت تولید ۴۰ هزار قالب یخ برای استفاده در مواکب و مراکز خدمترسانی در نظر گرفته شده است.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام همچنین از عرضه خدمات مشاورهای به زائران خبر داد و گفت: در ایام اربعین، خدمات مشاوره رایگان از طریق مرکز مشاوره تلفنی ۴۰۳۰ در اختیار زائران قرار میگیرد.
وی با اشاره به خدمات زیربنایی در مرزهای هدف افزود: بخشی از اقدامات شامل اجرای طرحهای عمرانی و توسعه زیرساختهای مرزی است که با هدف تسهیل تردد زائران، ارتقای کیفیت خدمترسانی و افزایش آمادگی موکبها و مراکز پشتیبانی اجرا شده است.
فتاح با اشاره به مهمترین اقدامات عمرانی انجامشده گفت: در مرز خسروی، عملیات تکمیل محوطهسازی و دیوارکشی حسینیه انجام شده و در مرز شلمچه نیز اجرای فونداسیون ساختمان اداری، احداث سوله انبار و زیرسازی محوطه سایت پشتیبانی در دستور کار قرار گرفته و به مرحله اجرا رسیده است.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با بیان اینکه در مرز مهران نیز اقدامات متعددی برای ارتقای زیرساختها انجام شده است، تصریح کرد: بهبود شبکه تأمین برق، احداث رمپ سردخانه برای تسهیل بارگیری و تخلیه، تکمیل فضای بهداشتی و اجرای آسفالت مجتمع به مساحت حدود ۳ هزار متر مربع از جمله این اقدامات است.
فتاح در پایان با تأکید بر اینکه خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) افتخاری بزرگ برای مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است، خاطرنشان کرد: تمام بخشهای ستاد با هماهنگی کامل و استفاده از همه ظرفیتهای موجود، تلاش کردهاند تا با ارائه خدمات مطلوب در مرزهای کشور، زمینه سفری ایمن، آسان و همراه با آرامش را برای زائران اربعین حسینی فراهم کنند.