

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما،علی‌محمد حسینی گفت: این طرح در اجرای مصوبه وزارت جهاد کشاورزی و با هدف کاهش هزینه‌های تولید، حمایت از کشاورزان، افزایش بهره‌وری مزارع و ترغیب بهره‌برداران به استفاده از کود‌های استاندارد و باکیفیت اجرا می‌شود.

وی افزود: همه کشاورزانی که مطابق ضوابط ابلاغی نسبت به خرید و مصرف کود‌های فسفاته و پتاسه اقدام کرده‌اند، مشمول این طرح هستند و پس از تأیید اطلاعات در سامانه‌های مربوطه، یارانه به حساب آنان واریز می‌شود.

حسینی تصریح کرد: مرحله نخست پرداخت به بخشی از بهره‌برداران انجام شده و پرداخت به سایر کشاورزان واجد شرایط نیز پس از تکمیل فرآیند‌های اجرایی و تأیید اطلاعات ادامه خواهد یافت.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران با تأکید بر نقش مصرف متعادل کود‌های فسفاته و پتاسه در افزایش عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی، اجرای این طرح را گامی مؤثر در حمایت از تولید محصولات راهبردی و تقویت امنیت غذایی کشور دانست.

بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، پرداخت یارانه نقدی کود‌های فسفاته و پتاسه در استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، مازندران، گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، همدان، سمنان، اصفهان، یزد، فارس و تهران در هفته جاری آغاز شده است.