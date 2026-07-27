مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه قم از اجرای گسترده طرح توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در استان خبر داد و گفت: با توسعه شبکه فیبر نوری، ارتقای پوشش تلفن همراه در مناطق روستایی و به‌روزرسانی سامانه ۱۱۸، خدمات ارتباطی در تمام نقاط شهری و روستایی قم به استاندارد‌های مطلوب می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رسول علی‌اصغرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه قم با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای شرکت مخابرات منطقه قم اظهار کرد: طرح ملی برگردان شبکه مسی به فیبر نوری در نقاط مختلف استان با سرعت در حال اجراست و نقش مهمی در افزایش کیفیت و پایداری خدمات ارتباطی دارد.

وی افزود: اینترنت مبتنی بر فیبر نوری با سرعتی تا یک هزار مگابیت بر ثانیه، پایداری بالا، کاهش اختلال و صرفه اقتصادی، کیفیت خدمات ارتباطی را به شکل قابل توجهی ارتقا می‌دهد و هم‌اکنون تمامی شهر‌های استان قم تحت پوشش شبکه فیبر نوری قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه قم، عدالت در دسترسی به خدمات دیجیتال را از اولویت‌های این مجموعه دانست و گفت: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق کم‌برخوردار و روستا‌های استان با جدیت دنبال می‌شود تا همه شهروندان از خدمات ارتباطی باکیفیت بهره‌مند شوند.

علی‌اصغرپور با اشاره به راه‌اندازی سایت همراه اول در روستای حسن‌آباد نیزار اظهار داشت: این طرح با تلاش متخصصان و تکنسین‌های مخابرات منطقه قم و شرکت همراه اول با موفقیت اجرا شده و گامی مؤثر در کاهش شکاف دیجیتال به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: راه‌اندازی سایت همراه اول در روستای قبادبزن نیز در برنامه امسال قرار دارد و مراحل اجرایی آن در حال پیگیری است تا پوشش ارتباطی این منطقه نیز بهبود یابد.

مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه قم همچنین از برگزاری نشست تخصصی به‌روزرسانی و ثبت جامع اطلاعات مشاغل در سامانه ۱۱۸ خبر داد و گفت: هدف از این اقدام، حذف اطلاعات قدیمی، ثبت اطلاعات صحیح و تسهیل دسترسی شهروندان به اطلاعات کسب‌وکار‌های فعال استان است.

وی تأکید کرد: به‌روزرسانی مستمر سامانه ۱۱۸ علاوه بر افزایش کیفیت خدمات اطلاع‌رسانی، زمینه معرفی بهتر کسب‌وکار‌های بومی و دسترسی آسان‌تر شهروندان به خدمات مورد نیاز را فراهم می‌کند.