

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در مرحله حذفی مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان که به میزبانی هنگ‌کنگ در حال برگزاری است، علی پاکدامن کاپیتان تیم ملی شمشیربازی سابر در جمع ۱۶ سابریست برتر با عامر محمد از مصر که رده ۷ جهان را در اختیار دارد و قهرمان آفریقا محسوب می‌شود، رو به رو شد و با قبول شکست ۱۵ بر ۶ از صعود به یک چهارم نهایی بازماند.

بدین ترتیب پرونده تیم سابر در بخش انفرادی بسته شد.

تیم ملی شمشیربازی سابر ایران در بخش تیمی هم در رقابت‌های جهانی حضور پیدا خواهد کرد.