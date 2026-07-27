پخش زنده
امروز: -
دومین مرحله رهاسازی حقآبه زیستمحیطی در رودخانه اناربار و پاییندست سد کوچری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛بخشدار مرکزی گلپایگان گفت: بنا بر اعلام رئیس حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی شرکت منابع آب ایران و مدیر امور بهرهبرداری انتقال آب سد کوچری، از امروز رهاسازی حقآبه زیستمحیطی در این رودخانه آغاز شده است.
بهروز مدنی با تأکید بر ضرورت حفظ سلامت و جان شهروندان افزود: با توجه به تغییرات ناگهانی در سطح و جریان آب، تمامی روستاییان، کشاورزان، دامداران، گردشگران و دیگر افرادی که در محدوده رودخانه تردد دارند، باید از هرگونه حضور، اسکان، توقف و انجام فعالیت در حریم و بستر رودخانه، خارج از مسیرهای تعیینشده، به طور جدی خودداری کنند.
بخشدار گلپایگان گفت: به شهرداران، دهیاران و شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای واقع در مسیر رودخانه ابلاغ شده است تا در سریعترین زمان ممکن اطلاعرسانی عمومی را در مناطق تحت پوشش انجام داده و با تدابیر لازم، از وقوع هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری کرده و نسبت به حفظ جان شهروندان اهتمام ویژه داشته باشند.
مدنی افزود: همکاری و رعایت هشدارهای ایمنی از سوی شهروندان نقش مهمی در پیشگیری از حوادث ناشی از افزایش جریان آب خواهد داشت و انتظار میرود همه افراد از نزدیک شدن به حریم رودخانه تا پایان عملیات رهاسازی خودداری کنند.