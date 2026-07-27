مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: از ابتدای ماه صفر بیش از ۵۵۳ هزار و ۵۳۰ زائر اربعین حسینی از پایانه‌های مرزی خوزستان تردد کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی گفت: از یکم لغایت ۱۱ ماه صفر (۲۵ تا ۴ مرداد) ۵۵۳ هزار و ۵۳۶ زائر از پایانه‌های مرزی استان خوزستان تردد کرده‌اند که از این میزان خروجی زائران کشورمان ۳۸۵ هزار و ۶۸۷ و و ورودی زوار ۱۰۵ هزار و ۵۱۷ نفر و خروجی زائران خارجی ۳۷ هزار و ۷۰۵ نفر و ورودی زوار ۲۴ هزار و ۶۵۴ نفر بوده است.

وی با اشاره به تردد ۴۵۵ هزار و ۵۸۷ زائر از پایانه مرزی شلمچه افزود: در این مدت میزان خروجی زائران کشورمان از مرز شلمچه ۳۱۸ هزار و ۷۶۹ نفر و ورودی زوار ۸۸ هزار و ۳۶۰ نفر بوده است و میزان خروجی زائران خارجی از این پایانه مرزی ۲۹ هزار و ۵۶۵ نفر و ورودی ۱۸ هزار و ۸۹۳ نفر می‌باشد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان میزان تردد زوار از پایانه مرزی چذابه را ۹۷ هزار و ۹۷۶ نفر بیان کرد و ادامه داد: میزان خروجی زوار کشورمان از طریق پایانه مرزی چذابه ۶۶ هزار و ۹۱۸ نفر و ورودی زوار ۱۷ هزار و ۱۵۷ نفر و میزان خروجی زوار خارجی در مرز چذابه ۸ هزار و ۱۴۰ نفر و ورودی زائران ۵ هزار و ۷۶۱ نفر بوده است

استان خوزستان دارای دو مرز شلمچه و چذابه است و هرسال در ایام اربعین حسینی میلیون‌ها زائر برای زیارت عتبات عالیات در کشور عراق از این مرز‌ها تردد می‌کنند.

دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه گذرگاه‌های رسمی تردد زوار اربعین حسینی در استان خوزستان است.