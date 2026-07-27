تاکنون ۱۷۰ هزار و ۲۰۰ هزار نفر اصفهانی برای تشرف به پیاده‌روی اربعین حسینی با مراجعه به سامانه سماح، آمادگی خود را برای حضور در این راهپیمایی عظیم ثبت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛رئیس سازمان حج و زیارت استان اصفهان گفت: این تعداد زائر اصفهانی از طریق سامانه سماح به نشانی https://samah.haj.ir/ نام نویسی کرده‌اند.

حجت الاسلام حسین اژدری با بیان اینکه تاکنون ۸۸ هزار و ۱۵۰ مرد و ۸۲ هزار و ۵۰ زن در این سامانه برای تشرف به پیاده روی اربعین ثبت نام کرده‌اند افزود: کوچکترین فرد نوزاد ۱۰ روزه و بزرگترین فرد مرد ۱۱۷ ساله است که در این سامانه ثبت نام کرده‌اند.

وی با بیان اینکه تا کنون ۱۵۰ هزار نفر برای پیاده روی اربعین اعزام شده‌اند گفت:زائران برای شرکت درهمایش جهانی پیاده روی اربعین حسینی می‌توانند تا روز اربعین به این سامانه مراجعه و ثبت نام کنند.

رئیس سازمان حج و زیارت استان اصفهان افزود:همچنین در ایام اربعین حسینی در مجموع بیش از سه هزار موکب از جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق اعزام می‌شوند که از این تعداد بیش از ۱۸۰ موکب متعلق به استان اصفهان است و این مواکب در قالب ستاد اربعین وظیفه خدمت‌رسانی به زائران را برعهده دارند.

سال گذشته حدود ۲۸۰ هزار نفر در سامانه مربوطه برای اعزام به عتبات عالیات ثبت‌نام کرده‌اند.