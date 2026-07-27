همزمان با افزایش تردد زائران اربعین حسینی از مرز‌های غربی کشور، جمعیت هلال‌احمر با استقرار نیرو‌های امدادی و درمانی در ایران و عراق، خدمات گسترده‌ای را برای امدادرسانی و ارائه خدمات سلامت به زائران آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی جمعیت هلال‌احمر در گفت‌و‌گو با رادیو صبا با تشریح آخرین اقدامات این جمعیت در عملیات اربعین، از استقرار درمانگاه‌های هلال‌احمر در مسیر‌های منتهی به عتبات عالیات، اجرای طرح «طبیب دوّار» و ارائه بیش از ۹۲ هزار خدمت درمانی به زائران در کشور عراق خبر داد.

‌مجتبی خالدی، با اشاره به مأموریت‌های این جمعیت در ایام اربعین افزود: در داخل کشور، مسئولیت امداد و نجات زائران بر عهده جمعیت هلال‌احمر است. از مرز‌های شرقی که میزبان زائران کشور‌های همسایه هستیم تا مرز‌های غربی که محل خروج زائران ایرانی به سمت نجف اشرف و کربلای معلی است، نیرو‌های هلال‌احمر به صورت مستمر در حال خدمت‌رسانی هستند.

‌وی با بیان اینکه خدمات هلال‌احمر در عراق علاوه بر امداد و نجات، حوزه سلامت را نیز شامل می‌شود، افزود: خدمات فوریت‌های پزشکی، درمانگاه‌های سرپایی، مراکز بستری موقت و همچنین بیمارستان امام علی (ع) جمعیت هلال‌احمر در عراق آماده ارائه خدمات به زائران هستند.

‌خالدی گفت: تاکنون بیش از ۹۲ هزار خدمت درمانی و امدادی به زائران صورت گرفته است و همکاران ما همچنان به صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات به زائران هستند.

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر درباره جانمایی مراکز درمانی در مسیر اربعین گفت: در ۱۰ کیلومتر نخست پس از مرز‌های ورودی عراق، تلاش کرده‌ایم حداقل یک درمانگاه مستقر باشد تا زائرانی که به دلیل ازدحام، گرمای هوا یا بیماری‌های زمینه‌ای نیاز به خدمات پزشکی دارند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحت درمان قرار گیرند.

‌وی افزود: در مسیر اصلی پیاده‌روی اربعین نیز به طور میانگین در هر ۱۰ عمود، یک درمانگاه هلال‌احمر مستقر شده است. علاوه بر این، موکب‌های درمانی داوطلبانه نیز تحت نظارت جمعیت هلال‌احمر به زائران خدمات ارائه می‌کنند.

خالدی با اشاره به ابتکار جدید هلال‌احمر در عملیات اربعین گفت: یکی از برنامه‌های ویژه امسال، اجرای طرح «طبیب دوّار» است که در قالب آن پزشکان و پرستاران به صورت پیاده در کنار زائران حضور دارند و با همراه داشتن تجهیزات پزشکی، خدمات اولیه درمانی را در مسیر ارائه می‌کنند.

‌وی افزود: این طرح موجب کاهش زمان دسترسی زائران به خدمات درمانی، تسهیل ارائه خدمات و همچنین تسریع در اعزام بیماران اورژانسی به مراکز درمانی می‌شود. این گروه ها در صورت نیاز نیز به سرعت با آمبولانس‌ها و مراکز درمانی هماهنگی لازم را انجام می‌دهند.

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای بیماران نیازمند خدمات تخصصی گفت: بیمارستان امام علی (ع) جمعیت هلال‌احمر در عراق به صورت ویژه آماده پذیرش بیماران است. همچنین در تمامی بیمارستان‌های نجف و کربلا، رابطان عرب‌زبان هلال‌احمر مستقر هستند تا روند پذیرش و درمان زائران ایرانی با سهولت بیشتری انجام شود.

‌وی گفت: در صورتی که مراجعه‌کنندگان نیازمند خدمات فوق تخصصی باشند، هماهنگی لازم با بیمارستان‌های عراقی انجام می‌شود و در صورت لزوم نیز بیماران به بیمارستان امام علی (ع) منتقل خواهند شد.

خالدی درباره انتقال بیماران به کشور نیز افزود: در صورت نیاز، هماهنگی‌های لازم برای انتقال بیماران و مصدومان به ایران مطابق پروتکل‌های جمعیت هلال‌احمر انجام می‌شود. بیمارانی که نیازمند ادامه درمان باشند، از طریق اتوبوس‌آمبولانس به مرز منتقل شده و پس از آن، روند درمان آنها با هماهنگی وزارت بهداشت در بیمارستان‌های مرزی یا مراکز درمانی سایر استان‌ها ادامه خواهد یافت. مرکز عملیات اضطراری جمعیت هلال‌احمر به صورت ۲۴ ساعته در ستاد مرکزی اربعین مستقر است و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف برای رفع مشکلات احتمالی زائران به صورت مستمر انجام می‌شود.‌

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر از زائران خواست پیش از سفر، حتماً در سامانه «سماح» ثبت‌نام کنند. ثبت اطلاعات در این سامانه علاوه بر بهره‌مندی از پوشش بیمه‌ای، موجب تسریع در ارائه خدمات امدادی و درمانی در صورت بروز حادثه خواهد شد و روند خدمت‌رسانی به زائران را تسهیل می‌کند.

‌براساس اعلام مسئولان، پیش‌بینی می‌شود امسال بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر در آیین پیاده‌روی اربعین حسینی حضور داشته باشند و حدود هشت هزار و ۵۰۰ نیروی تخصصی جمعیت هلال‌احمر نیز برای خدمت‌رسانی به زائران در این عملیات مشارکت داشته باشند.