معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی آذربایجان شرقی گفت: ۲۱۱ واحد مسکونی برای واگذاری به زوج‌های جوان دهکهای یک تا ۶ استان در قالب طرح استیجار یا آشیان خریداری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محسن رضوی با اشاره به اتمام ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن و اجرای طرح‌های جایگزین و حمایتی به جای آن افزود: هم اکنون دیگر ثبت‌نامی برای نهضت ملی در استان وجود ندارد و تمرکز این اداره کل بر روی طرح استیجار یا آشیان است.

وی با بیان اینکه مقرر شده بود در اجرای این طرح ۳۹۰ واحد مسکونی آماده از سوی ادارات کل راه و شهرسازی، خریداری و در اختیار زوج‌های جوان قرار گیرد اظهار کرد: از این تعداد ۲۱۱ واحد خریداری شده است که جزئیات و نحوه واگذاری آن به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی آذربایجان شرقی هدف اصلی از اجرای این طرح را کاهش فشار مالی دوچندان بر روی مستاجران و تسهیل شرایط ازدواج جوانان اعلام کرد و گفت: در حمایت از این اقشار، افزایش سقف اجاره بها در سال جاری ۲۵ درصد تعیین شده است.

رضوی ادامه داد: با توجه به تفویض اختیار تعیین میزان افزایش اجاره‌بها به استان‌ها، پیشنهاد شورای مسکن استان افزایش ۳۰ درصدی بود، اما برابر ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی و بر اساس مصوبه سران سه قوه، هرگونه افزایش بیش از ۲۵ درصد چه در بخش ودیعه و چه اجاره ماهانه در سطح استان ممنوع اعلام شده است.

وی یادآور شد: بر اساس مصوبات موجود، تا پایان سال جاری امکان صدور حکم تخلیه برای مستاجران وجود ندارد و این موضوع تنها در موارد اضطرار و با ارائه مدارک مستدل و قانونی از سوی موجر قابل انجام است و این فرآیند به منظور جلوگیری از تخلفات، به صورت دقیق از طریق سامانه خودنویس رصد و کنترل می‌شود.