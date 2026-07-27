وزش تند بادها و احتمال برخاستن گردوخاک محلی و موقتی در جنوب غرب خوزستان و پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه پیش بینی شده است.

پیش بینی افزایش تند بادها و احتمال برخاستن گردوغبار در جنوب غرب خوزستان و مرز شلمچه

پیش بینی افزایش تند بادها و احتمال برخاستن گردوغبار در جنوب غرب خوزستان و مرز شلمچه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا فردا بویژه بعد از ظهر امروز، سرعت وزش باد در اغلب نقاط استان بویژه در مناطق شمالِ غربی، غربی، نیمه جنوبی، بخش‌های مرکزی و همچنین پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود؛ که احتمال برخاستن گردوخاک محلی و موقتی نیز دور از انتظار نیست.

طی امروز کاهش ملایم دما و از فردا تا پایان هفته روند افزایش دما و وقوع دما‌های ۴۸ و ۴۹ درجه در اغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شرقی و شمالی پیش بینی می‌شود.

همچنین طی روز‌های چهارشنبه تا جمعه (بویژه صبحگاه و شامگاه)، جریانات گرم و مرطوب جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی ابتدا در سواحل و مناطق جنوب شرقی و سپس ضمن تقویت (بویژه طی پنجشنبه)، علاوه بر سواحل و نیمه جنوبی تا بخش‌های مرکزی استان نیز گسترش می‌یابد. شمال خلیج فارس تا اواخر وقت فردا مواج خواهد بود.

در شبانه روز گذشته شوش با ۴۸ و ایذه با ۲۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۶.۴ و کمینه دمای ۳۱.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.