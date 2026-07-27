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معاون وزیر نیرو با بیان اینکه واردات ۴۵۰ مگاوات برق از ترکیه برای تأمین برق پتروشیمیها در دستور کار است، گفت: هماکنون سالانه حدود ۵۰۰ مگاوات برق از ترکمنستان و ارمنستان وارد کشور میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، مصطفی رجبیمشهدی، معاون وزیر نیرو، با اشاره به برنامههای وزارت نیرو برای تقویت تأمین برق صنایع بزرگ اعلام کرد: سالانه حدود ۵۰۰ مگاوات برق از کشورهای ترکمنستان و ارمنستان وارد کشور میشود.
وی افزود: در ادامه این سیاست، وزارت نیرو در تلاش است ۴۵۰ مگاوات برق از ترکیه برای تأمین برق شرکتهای پتروشیمی وارد کند.
به گفته معاون وزیر نیرو، قراردادهای مربوط به این موضوع برای شرکتهای پتروشیمی آماده شده و در حال حاضر، روند اجرایی آن در انتظار اقدام این شرکتهاست.
رجبیمشهدی تأکید کرد: این اقدام علاوه بر کمک به تأمین برق مورد نیاز کشور، در کاهش مصرف سوخت نیروگاههای داخلی مؤثر خواهد بود؛ زیرا با واردات برق، بخشی از نیاز مصرف بدون استفاده از سوخت داخلی تأمین میشود.
وی گفت: بهرهگیری از ظرفیت تبادل و واردات برق، یکی از راهکارهای مهم وزارت نیرو برای تقویت پایداری شبکه و پشتیبانی از تأمین برق بخش صنعت، بهویژه صنایع انرژیبر، محسوب میشود.