سخنگوی شهرداری تهران درخصوص واردات واگن‌های مترو از چین، گفت: گفت‌و‌گو‌های متعددی در ایام اخیر برای واردات این واگن‌ها انجام شده و خوشبختانه مسیر در حال هموار شدن است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالمطهر محمدخانی در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد، با تأکید بر اینکه با وجود شرایط جنگی و شرایط پیچیده اقتصادی و خدمات رسانی روزانه، اتفاقات بسیار خوبی در طرحهای شهری رخ داده است، گفت: هفت طرح عمرانی که در روز‌های اخیر افتتاح شد، در روز‌های جنگ رمضان در حال اجرا بود. از طرفی دیگر با وجود تلاش شهرداری برای برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، این طرحها به ارزش سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان همچنان در حال اجرا بودند و بدون برگزاری مراسم وارد مدار بهره برداری شدند.

وی با بیان اینکه در تقاطع بزرگ شهر آفتاب با آزادراه تهران- قم به بهره برداری رسید، افزود: مرحله پایانی این طرح در حال اجراست. تمام طرحهای عمرانی با وجود دشمنی‌ها و حملات آمریکایی- صهیونیستی اجرایی شد.

ورود واگن‌های چینی طی ماه‌های آینده

سخنگوی شهرداری تهران درخصوص واردات واگن‌های مترو از چین، گفت: این قرارداد در درجه اول بین دولت ایران و چین منعقد شد و ذیل آن شهرداری تولید و واردات واگن‌ها به تعداد هزار و ۷۰ واگن را دنبال کرد. گفت‌و‌گو‌های متعددی در ایام اخیر برای واردات این واگن‌ها انجام شد و خوشبختانه مسیر در حال هموار شدن است. در همین راستا شهردار تهران با سفیر چین در ایران گفت‌و‌گو کرد.

محمدخانی همچنین خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با کمک مجموعه‌های دولتی و وزارت امور خارجه و همکاری طرف چینی در ماه‌های آینده سری اول واگن‌ها را وارد کشور خواهیم کرد. پیش از این موضوعی مبنی بر واردات زمینی نیز مطرح شد، اما به هرشکل ما در تلاش هستیم در اولین فرصت ممکن واردات رام‌های قطار به کشور آغاز شود.

تکمیل ظرفیت بهشت زهرا شایعه‌ای بیش نیست

محمدخانی در ادامه این جلسه در رابطه با ظرفیت دفن در بهشت زهرا گفت: پیش از این نیز اعلام شده که جانمایی برای احداث دو آرامستان جدید صورت گرفته است. در فرایند فعلی سازمان بهشت زهرا و موقعیت کنونی هیچ مشکلی وجود ندارد و تکمیل ظرفیت، شایعاتی است که هرچند وقت یکبار تکرار می‌شود.

وی افزود: کارکنال بهشت زهرا فعالیت انسانی و جهادی را در ایام جنگ انجام دادند و با وجود مشکلات موجود، امور تدفین بیش از هزار و ۲۰۰ شهید شهر تهران را در معراج شهدا به عنوان یک مجموعه جدید انجام دادند و به خانواده شهدا خدمت رسانی کردند.

توسعه آرامستان‌ها در دستور کار

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه آخرین جلسه شورای معاونان شهرداری تهران با حضور شهردار در سازمان بهشت زهرا برگزار شد، خاطرنشان کرد: یکی از دستورات مهم این جلسه توسعه آرامستان‌ها و دو اصلی بود که به تصویب رسید تا عملیات اجرایی آن آغاز شود. تداوم اجرای طرح تحول گلزار شهدا نیز که چند فاز آن اجرایی شده، در دستور جلسه قرار گرفت.

وی در رابطه با ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر تراکم فروشی به بهانه بازسازی خانه‌های آسیب دیده در جنگ، گفت: بنده اظهارات صریح و رسمی مدیران وزارت راه را ندیدم و اگر دیده بودم بیش از این از موضوع مطرح شده تعجب می‌کردم. بسیار واضح است که شهرداری تهران به صورت داوطلبانه بار بزرگی را از دوش وزارت راه و شهرسازی برداشت.

ایده شهردار تهران مبنی بر مولدسازی برای بازسازی ساختمان‌های آسیب دیده به دیگر استان‌ها ابلاغ شده است

محمدخانی افزود: یکی از تکالیف مشخص آن مجموعه که بازسازی در جنگ بود، شهرداری بر عهده گرفت و انتظار ما همراهی است که البته این همکاری‌ها شکل گرفت. ایده ابتکاری شهردار تهران که در جلسه هیئت دولت مطرح کرد، روشن است که معنای تراکم فروشی ندارد. ایده استفاده از ظرفیت‌های مولدسازی برای حل یک مسئله جدی شهروندان مورد تصویب هیئت وزیران و شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گرفت و توسط هیئت دولت و وزارت راه به تمام استان‌ها ابلاغ شد. اگر این ایده اشکال دارد باید دو سؤال مطرح کرد. اول اینکه چطور خانواده‌های آسیب دیده رضایت نسبی دارند و دوم اینکه چرا این ایده به استان‌های دیگر ابلاغ شد؟

وی ادامه داد: در جلسات شاهد این هستیم که بابت اقدامات صورت گرفته از شهرداری تهران تقدیر می‌شود و این خلاف آن چیزی است که برخی رسانه‌ها به آن می‌پردازند.

سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به سوالی درخصوص انتقاد و گلایه کارشناسان شهرسازی درباره ساخت کلانتری در مسیر سیلاب و برخلاف پهنه طرح تفصیلی در محدوده زعفرانیه گفت: در مورد کلانتری ها نیز اصل موضوع نیازمند کمک رسانه هاست. درباره برخی از اظهارات، باید ببینیم نسبت آن با مدیریت کلان شهر و خواست مردم چیست. کلانتری محل انتظام بخشی به محله و مردم است و مردم بابت اینکه کلانتری ها فعالیت کامل و خدمات خود را داشته باشند، استقبال می کنند. در شرایط جدید، با یک دشمن وحشی و جنایتکاری روبرو هستیم که به هیچ قاعده و شرایط انسانی توجه نمی کند و از مدرسه تا بیمارستان و کلانتری را مورد هجمه قرار می دهد. با این مدل باید بیمارستان ها و کلانتری و مدارس را از شهر خارج کنیم که عملا شاید امکان پذیر نباشد.

تفاهم با نیروی انتظامی برای جانمایی کلانتری‌ها ذیل طرح تفصیلی

وی عنوان کرد: راهکار کارشناسی و عالمانه بر مبنای داده های شهرسازی برای این کار وجود دارد و یک تفاهم با فرماندهی انتظامی در ذیل طرح تفصیلی نیز انجام شد و ظرفیت های جدیدی در طرح جامع در طرح زیرسطحی شهر تهران صورت گرفت تا جانمایی و بازنمایی جدیدی برای این کلانتری ها داشته باشیم که البته طراحی از طرف نیروی انتظامی است و شهرداری‌ نیز مثل همیشه کمک خواهد کرد. درباره کلانتری سوال شما نیز باید ببینیم این موضوعی که مطرح شد آیا اصلا کلانتری است و اگر کلانتری است آیا از مصوبات گذشته است یا بر اساس طراحی جدید در حال انجام است.

مخالف توسعه این حوزه نیستیم به شرط ایجاد زیرساخت‌ها

سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به سئوالی در خصوص بحث برنامه ریزی برای بازگشت دوچرخه به شهر گفت: به یک نحوی به این سوال پاسخ دادیم و تفاوت دو رویکرد را متذکر شدیم. عمیقا فکر می کنیم مساله توسعه مد حمل و نقلی دوچرخه به عنوان مد حمل و نقلی پاک حتما در آغاز در توسعه عرضه خود دوچرخه در شهر نیست. کما اینکه تجربه شکست خورده در ادوار شهرداری وجود دارد و حتی استفاده شخص شهردار قبل نیز اثر چندانی نداشت بنابراین اول باید بستر و زیرساخت آن فراهم شود و آن مسیر دوچرخه است و صرف توسعه دوچرخه کمک چندانی نمی کند بنابراین ما مخالف توسعه این حوزه نیستیم به شرط ایجاد زیرساختها.

مسیر سرزندگی تا پایان سال به ۱۰۰ کیلومتر می‌رسد

محمدخانی بیان کرد: به صورت عملی این کار را در سال ۱۴۰۳ با ایجاد حدود ۴۷ کیلومتر مسیر دوچرخه با اتصال ۴ بوستان بزرگ اتفاق افتاد با برنامه ای که داریم این ۴۷ کیلومتر تا پایان امسال به بیش از ۱۰۰ کیلومتر برسد. البته برنامه ریزی ما بیش از ۱۲۰ کیلومتر است. در این طرح مسیر دوچرخه از منطقه ۲ به منطقه ۶ توسعه پیدا می کند و از منطقه ۲ به سمت مناطق ۵ و ۲۲ و در سمت شرق نیز از منطقه ۲ به منطقه ۳ و مناطق شرقی خواهد رسید. یعنی مسیر شرقی-غربی تهران از چیتگر به سرخه حصار برسد و امیدواریم به اهداف خود در بحث دوچرخه برسیم و یه یک مسیر استاندارد و بدون مزاحمت برسیم و مردم از منتها الیه شرقی تا غربی شهر دوچرخه سواری کنند. پل اتصال به برج میلاد از روگذر همت انجام شد و ورود به منطقه ۶ اماده شده است و مسیر شمال به جنوب این مسیر دوچرخه در حال فراهم شدن است. ما فکر می کنیم اگر بتوانیم دوچرخه را از یک اقدام نمایشی و فانتزی وارد متن زندگی مردم کند و مردم به صورت واقعی از آن استفاده کنند با این شرایط می تواند عرضه و توسعه دوچرخه اشتراکی اقدام درستی باشد.

در راستای ارتقای ایمنی ساختمان‌ها مسیر ساخت و ساز اصولی تر و واقعی تر شد

سخنگوی شهرداری تهران در رابطه با وضع ایمنی ساختمان های پایتخت در برابر بحران، گفت: یکی از رویکردهای مهم معاونت شهرسازی شهرداری تهران ایمنی ساختمان ها بوده است. در این بخش در تلاش هستیم که مسیر ساخت و ساز اصولی تر و واقعی تر طی شود. تلاش بسیار زیادی صورت گرفته که در مواجهه با دولت ها در این پنج سال بتوانیم طرح های تشویقی در نظر بگیریم و دولت را به نوسازی بافت فرسوده ترغیب کنیم.

وی افزود: بهتر است بودجه های دولتی به سمت داخل کلانشهرها و بافت فرسوده آنها سوق داده شود. تلاش ما ترغیب بازیگران اصلی به نوسازی بافت فرسوده بود. از طرفی دیگر پیش بینی بسته های مشوق برای ترغیب سازندگان را دنبال کردیم و به جای اینکه چند پلاک را در طول چند سال ایمن سازی کنیم، نوسازی محلات دنبال شد. نفرآباد، کن و ده ونک در طول این چند سال مراحل جدی نوسازی را طی کردند و یا عملیات نوسازی در آن در حال آغاز یا انجام است. رویکرد اصلی ما پیش بینی طرح های موضعی برای حل مسئله در ابعاد گسترده تر است.

پیش بینی مشوق برای نوسازی منازل فرسوده در مرحله نهایی سازی

محمدخانی با بیان اینکه مشوق هایی در معاونت شهرسازی برای نوسازی منازل فرسوده پیش بینی شده است، تصریح کرد: به محض نهایی شدن این مشوق ها اطلاع رسانی لازم از سوی معاونت شهرسازی شهرداری تهران انجام خواهد شد.

وی درباره زباله سوز آرادکوه نیز گفت: شهرداری و شهردار تهران در بسیاری از حوزه ها یک رویکرد ترکیبی را اعمال می کند. در بسیاری از حوزه ها دچار عقب ماندگی های جدی هستیم و لازم است برای شتاب بخشی به اصلاحات و تحول در حل مسائل شهر همه مسیرها را طی کنیم. در بسیاری از این موضوعات چندین خط تلاش را طی می کنیم. در مورد موضوع واگن ها همین کار را کردیم؛ هم توجه به باز تعمیر داشتیم و هم حمایت از تولید داخلی و قطار ملی داشتیم که دو رام از آن در حال فعالیت است و همزمان خرید از خارج را هم داشتیم.

بهره‌مندی از دانش داخلی، ظرفیت دانش‌بنیانها و یک شرکت یونانی برای مدیریت بهینه پسماند در تهران

سخنگوی شهرداری تهران اضافه کرد: در مورد مساله مدیریت پسماند و به خصوص آرادکوه که مشکلاتی را برای مردم جنوب شهر دارد نیز همه مسیرها را طی می کنیم. چندین مجموعه دانش بنیان پیشنهاداتی داشتند که در این زمینه مشارکت کنند و کمک کند که ما استقبال کردیم. در کنار این نکته، نظارت خودمان را بر این موضوع داریم. استفاده از ظرفیت متخصصان داخلی را نیز دنبال می کنیم. یکی از اقدامات همکاری با یو.ان.دی.پی بود که یک مناقصه بین المللی با آنها و شهرداری برگزار شد. یک شرکت یونانی برنده این مناقصه شده که این شرکت تجارب ارزشمند متعددی در کلانشهرهای دنیا دارد به طوری که با شهرداری های کلانشهرهای دیگری نیز طرف قرار داد است. در واقع همه مسیرها را با هم طی می کنیم . هم‌زمان شهردار تهران مذاکرات مفصلی را با طرف چینی برای خرید زباله سوز چینی داشته است و به موازات آن یک کار عملی را با یک شرکت دانش بنیان داخلی که طرحی در این زمینه دارد را پیگیر هستیم. در نهایت باید ببینیم کدام یک با توان بیشتر و در زمان کمتر می‌تواند فعالیت کند.

ایمن سازی ساختمان‌ها و ایمنی در محلات اولویت دارد به ساخت پناهگاه های با ظرفیت انبوه

در ادامه این جلسه سخنگوی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه رویکرد شهرداری استفاده از چند ظرفیت است، گفت: با توجه به شرایط موجود در مقابله با دشمن ناجوانمرد و بدون پایبندی به حداقل های انسانی باید رویکردهای متناسبی را در حوزه شهرسازی داشته باشیم که یکی از این موارد همچون طرح زیرسطحی و پدافند غیرعامل است. بخشی دیگر نیز اقدامات کوتاه مدت است. بیش از ۵۰۰ نقطه توسط سازمان مدیریت بحران شناسایی شده و ۱۸۰ نقطه آماده استفاده به عنوان پناهگاه است.

وی ادامه داد: ما باید به سمت ایمن سازی ساختمان ها و ایمنی در محلات برویم. پناهگاه هایی که بتواند انبوه جمعیت را در خود مدیریت کند، به دلایل امنیتی پیچیده و امکان بمب گذاری و یا اقدامات تروریستی، باید در درجه بعدی قرار بگیرد. به هرشکل پارکینگ-پناهگاه ها یکی از رویکردها به شمار می رود.

محمدخانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر پخش آژیر خطر در شهر، یادآور شد: با توجه به دسترسی شهروندان به تلفن همراه نیازی به بلندگوهای آژیر در سطح شهر نیست و می تواند از امکانات به روز برای اطلاع رسانی استفاده کرد.

سخنگوی شهرداری تهران در مورد پیش بینی مشوق ها برای شهروندان خوش حساب در پایتخت، گفت: ما تجربه بسیار موفقی در پویش عوارض داشتیم. این پویش در اوج جنگ آغاز شد و از مردم دعوت کردیم که عوارض خود را پرداخت کنند و با همراهی آنها یک رکورد تاریخی در کسب درآمدهای پایدار در شهر تهران در حوزه عوارض رخ داد.

رسانه ها و مردم با اتکا به مستندات می توانند افزایش ۱۰ برابری درامدهای پایدار در این دوره را تایید کنند

وی همچنین تصریح کرد: درآمدهای پایدار شهر تهران در مقایسه با دوره قبل ۱۰ برابر افزایش یافته که منشأ آن همین موضوع است. شاهد این بودیم که یک نفر نسبت به این موضوع ابهام داشت اما بعد از انتشار مستندات، رسانه ها و مردم در مورد اعداد و ارقام قضاوت خواهند کرد.

محمدخانی با بیان اینکه با همراهی مردم این مسیر را ادامه خواهیم داد، یادآور شد: موارد متعددی را دیدیم که شهروندان اذعان داشتند که امسال با انگیزه و رغبت قبوض عوارض را می پردازند، چراکه دیدند نیروهای شهرداری تهران در ایام جنگ در حال خدمات رسانی هستند.

سخنگوی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه تلاش های کارکنان تأثیر مضاعفی بر پرداخت عوارض داشت، گفت: همین موضوع باعث افزایش درآمدهای پایدار و بهبود کیفیت خدمات رسانی از سوی شهرداری می شود.

اجرای برنامه های پایش محور برای ایمنی پل‌ها

وی در رابطه با ایمنی پل های پایتخت نیز گفت: رویکرد رسانه های شهری به موضوعات تخصصی رویکرد خوبی است اما علاقه به موضوعات جنجالی مرتبط با ایمنی که آرامش روانی مردم را دستخوش اشکال می کند، مطلوب نیست. اینکه روزی در مورد زلزله گزارش منتشر می کنیم و فردا در مورد مسئله ای دیگر در این حوزه، در چنین شرایطی مطلوب نیست.

محمدخانی ، یادآور شد: برنامه های پایش‌محور زیادی در این زمینه داریم. در سال ۱۴۰۰ پایش هایی را انجام دادیم که مشخص شد تعدادی از پل ها در آستانه خطر بودند و با تغییر مسیر ترافیکی در چند روز، مشکل ایمنی این پل ها رفع شد و این اقدام را بدون اعلام، انجام دادیم. پیشنهاد بنده این است که اهالی رسانه به این موضوع توجه کنند که با آرامش روانی و اطمینان خاطر، به موضوعات مختلف حتی ایمنی بپردازند.

تفاهم با بغداد سومین تفاهم نامه تهران با شهرهای عراق

سخنگوی شهرداری تهران در مورد تفاهم خواهرخواندگی بین تهران و بغداد، تصریح کرد: موضوع تفاهم های خواهرخواندگی از سال ابتدای این دوره مورد توجه قرار گرفت. آمار قابل اتکا و ارزیابی در این زمینه وجود دارد. اولویت اول ما توسعه رویکردهای خواهرخواندگی با شهرهای کشورهای همجوار بود و این سیاست مورد نظر شهردار تهران بود که مورد توجه قرار گرفت.

وی اضافه کرد: تفاهم با بغداد سومین تفاهم نامه تهران با شهرهای عراق بود و تهران با کربلا و نجف نیز تفاهم خواهرخواندگی منعقد کرده بود. همکاری های اقتصادی، زیرساختی و فرهنگی بین دو شهر برقرار شده و خرید خدمات و همکاری ها بین دو شهرداری در این تفاهم مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می رسد اقدام زیرساختی مشترک خوبی بین تهران و بغداد شکل خواهد گرفت که به جزئیات آن اشاره نمی کنم تا موضوع در یک مسیر پایدار پیش برود.

محمدخانی در ادامه یادآور شد: در تلاش هستیم که نگاه هایی که در افکار شهرهای جهان به تهران به ویژه در حملات اخیر وجود دارد، بیش از پیش تغییر کند.

بهره‌مندی از مدل داوطلبانه و مردمی برای انجام رویدادهای مختلف در مدیریت شهری

سخنگوی شهرداری تهران درباره سامانه اعزام پاکبانان داوطلب نیز گفت: در ایام جنگ محاسبه ای انجام دادیم که یک سند افتخار برای تهران و ایران است؛ نشان دهنده این بود که در مجموع بیش از ۱۵ هزار نیروی داوطلب در جنگ ۴۰‌روزه داشتیم که با شهرداری تهران همکاری می کردند و در بحث های خدمات شهری، اجتماعی، میادین میوه تره بار، بهشت زهرا و پسماند فعالیت می کردند. برخی از این ها برای یک تا دو هفته به تهران آمدند و برگشتند و حتی برخی ها محل اسکان نداشتند. تلاش کردیم در پویش "با هم می سازیم" بستری فراهم کنیم و اینها را دور هم جمع کنیم و یک بانک اطلاعاتی جامعی در این زمینه داشته باشیم تا بتوانیم در شرایط غیر جنگی هم از این ظرفیت استفاده کنیم.

محمدخانی بیان کرد: درباره رویداد اربعین هم این موضوع در جریان است و بیش از ۱۲۰۰ نفر را در این مدل داوطلبانه درخصوص موضوع پسماند و خدمات شهری اعزام کردیم. این مدل داوطلبانه و مردمی در سال های اخیر راهگشا بوده است و شهرداری فقط زمینه و بستر این مساله را فراهم کرده است.

همکاری شهرداری تهران با دولت برای بهینه سازی مصرف انرژی

محمدخانی در جواب پرسشی درباره برنامه شهرداری برای حل ناترازی انرژی بیان کرد: در موضوع قرارگاه ها، یکی از آنها قرارگاه انرژی است که کارهای مختلفی با همکاری نهادها در حال انجام است. هفته گذشته تفاهمی با معاون رییس جمهور و رییس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی منعقد شد. جلسات در مورد موضوعات مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژی از اواسط جنگ اخیر شروع شد. طرح مفصل و گسترده ای است که شهرداری می تواند در تعامل با دولت کمک کند. یکی از همکاری های داوطلبانه شهرداری که رییس جمهور بارها از اقدامات شهرداری تشکر کرد نیز در باره موضوع بهینه سازی مصرف انرژی است.