به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس ،مدیر موکب حضرت حمزه سید الشهدا بخش بانش شهرستان بیضا گفت: برای نخستین بار این موکب با ۵۰ خادم برای خدمات رسانی به بیش از ۷۰۰ زائر در همایش کاروان پیاده روی اربعین حسینی در شهر نجف اشرف به صورت شبانه روزی شهر نجف اشرف مستقر است.

مهدی بانشی افزود: این موکب از دوم مرداد تا یک روز بعد از اربعین سید الشهدا به دوستداران اهل بیت خدمت رسانی و پذیرایی می‌کنند.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.