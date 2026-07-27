

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آرای صادره کمیته وضعیت به این شرح است:

در پی شکایت مصدق دریس از باشگاه سپاهان، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۴۶ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۰ میلیون و ۲۷۱ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته حکم به بی حقی خواهان صادر کرد.

در پرونده شکایت داریوش شجاعیان از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۲ میلیارد و ۶۵۲ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۸۷ میلیون و ۱۰۲ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

با توجه به شکایت ایمان صادقی از باشگاه صنعت مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۲۹ میلیون و ۳۷۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته حکم به بی حقی خواهان صادر کرد.