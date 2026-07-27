۷ هزار و ۸۱۰ نفر در چهار ماه گذشته در خراسان جنوبی موفق به اهدای خون به بیماران شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل انتقال خون استان گفت: در ۴ ماه گذشته ۹ هزار و ۴۴۱ نفر برای اهدای خون به مراکز خونگیری استان مراجعه کردند که ۸ هزار و ۶۰۷ نفر مرد و ۸۳۴ نفر زن بودند که از این تعداد ۷ هزار و ۸۱۰ نفر موفق به اهدای خون شدند.



مهدی زاده از مراجعه ۵ هزار و ۱۰۷ اهداکننده مستمر به مراکز خونگیزی استان خبر داد و گفت: هزار و ۷۵۴ نفر از مراجعان برای اولین بار اقدام به اهدای خون کرده‌اند.

وی با اشاره به مراجعه هزار و ۳۰۴ نفر اهداکننده به تیم‌های سیار انتقال خون در استان افزود: ۳۶۵ نفر اهداکننده متقاضی اهدای پلاکت بوده‌اند که ۲۷۵ نفر موفق به اهدای پلاکت شده‌اند.