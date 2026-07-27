به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از محکومیت ۳۸۷ میلیارد ریالی یک شرکت تولیدی بدلیل ثبت نکردن کالا در سامانه جامع انبار‌ها خبر داد.

تقی حسام گفت: پرونده ثبت نکردن ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﻭج کالا در سامانه جامع ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎ در یک واحد تولیدی محصولات چوبی به ارزش یک هزار میلیارد و ۵۴۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در شعبه وِیژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی سوادکوه رسیدگی شد.

او افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۳۸۷ میلیارد و ۱۷۵ میلیون ریال جزای نقدی معادل یک چهارم ارزش کالای موضوع تخلف محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت:بازرسان اداره صمت سوادکوه شمالی در بازدید از شرکت تولیدی این تخلف را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرد.