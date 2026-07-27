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چهاردهمین عمل اهدای عضو سال جاری با موفقیت در بیمارستان گلستان اهواز انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسئول مرکز فراهمآوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت:در این عمل کبد و کلیههای یک بانوی مسجدسلیمانی که دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده به بیماران نیازمند پیوند زده شد.
دکتر عباس چنانه افزود: روزانه ۱۰ تا ۱۲ نفر به دلیل عدم دسترسی به عضو مورد نیاز جان خود را از دست میدهند به عبارت دیگر هر ۲ ساعت یک نفر بر اثر نبود عضو پیوندی فوت میکند.