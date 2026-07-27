به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرتضی امینی گفت: شعبه هیئت ششم بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی رشت به پرونده تقلب در فروش تیرچه و فوم که با شکایت شاکی خصوصی مطرح شده بود را رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر نصب پارچه و تعطیلی کارگاه به مدت ۱۰ روز، متخلف را به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۵۳۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مرتضی امینی گفت: شعبه همچنین ۲ میلیارد و ۲۵۶ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی به محکومیت اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۱۵ میلیارد و ۷۹۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی، بازرسان اتاق اصناف گزارش این تخلف را پس از شکایت شاکی خصوصی تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.