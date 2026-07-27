مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تأکید بر ضرورت عرضه خدمات سریع، آسان و غیرحضوری به بازنشستگان، از توسعه دامنه فعالیت مرکز پاسخگویی ۲۵۰۰ و آغاز ارائه خدمات پاسخگویی به بازنشستگان گروه بازنشستگی فولاد و صندوق بازنشستگی هما خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علاءالدین ازوجی در حاشیه آیین آغاز به کار و توسعه خدمات پاسخگویی به بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق بازنشستگی هما، گفت: در صندوق بازنشستگی کشوری بر این باوریم که خدمت‌رسانی به بازنشستگان باید متناسب با شأن و جایگاه آنان باشد و خدمات مورد نیاز آنان با کمترین نیاز به مراجعه حضوری و به ساده‌ترین و سریع‌ترین شکل ممکن ارائه شود.

وی افزود: مرکز پاسخگویی ۲۵۰۰ یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های ارتباطی صندوق با جامعه بزرگ بازنشستگان است که با بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص و فناوری‌های نوین، امکان ارتباط مستقیم و مؤثر بازنشستگان با صندوق را فراهم کرده است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به استمرار فعالیت این مرکز در شرایط مختلف، گفت: مرکز ۲۵۰۰ در تمام ایام سال و حتی در شرایط خاص، از جمله در ایام جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان و تعطیلات نوروزی که با این ایام همزمان بود، به خدمت‌رسانی و پاسخگویی به بازنشستگان ادامه داد و تلاش شد حتی در روز‌ها و ساعات تعطیل نیز ارتباط بازنشستگان با صندوق قطع نشود. بازنشستگان می‌توانند در هر ساعتی از شبانه‌روز پیام خود را از طریق این مرکز ثبت کنند و درخواست آنان پس از دریافت، توسط کارشناسان بررسی و پاسخ داده می‌شود. این پاسخگویی علاوه بر تماس تلفنی، از طریق بستر‌های متنی و اپلیکیشن تلفن همراه نیز انجام می‌شود و بازنشستگان می‌توانند پاسخ درخواست‌های خود را در بستر‌های الکترونیکی دریافت و مشاهده کنند.

روزانه به سه هزار تماس پاسخ می‌دهیم





ازوجی با اشاره به ظرفیت پاسخگویی مرکز ۲۵۰۰ افزود: هم اکنون ۲۵ نفر از کارشناسان در این مرکز به بازنشستگان پاسخ می‌دهند که ۲۰ نفر از آنان پاسخگوی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و پنج نفر نیز در حوزه پاسخگویی به بازنشستگان فولاد و هما فعالیت می‌کنند. این مرکز روزانه، متناسب با شرایط و میزان تماس‌ها، ظرفیت پاسخگویی به حدود سه هزار تا سه هزار و ۳۰۰ تماس را دارد که در شرایط خاص تا پنج هزار تماس روزانه نیز پاسخ داده شده و تلاش ما این است که با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و هوشمندسازی، کیفیت و سرعت پاسخگویی را بیش از پیش افزایش دهیم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به برنامه صندوق برای توسعه خدمات هوشمند گفت: در نیمه دوم سال گذشته، چت‌بات هوش مصنوعی در اپلیکیشن «صبا» راه‌اندازی شد و در ادامه نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم دستیار صوتی هوشمند به مرکز پاسخگویی ۲۵۰۰ اضافه شود تا بازنشستگان بتوانند پرسش‌های خود را به‌صورت صوتی مطرح کرده و بخشی از پاسخگویی‌ها به شکل هوشمند و حتی خارج از ساعات اداری انجام شود. هدف اصلی ما این است که بازنشستگان بدون نیاز به تردد و مراجعه حضوری، خدمات مورد نیاز خود را با سهولت، سرعت و اطمینان دریافت کنند و توسعه مرکز ۲۵۰۰ نیز در همین مسیر انجام شده است.

وی در پایان گفت: با توسعه خدمات مرکز ۲۵۰۰، از این پس بازنشستگان معزز گروه بازنشستگی فولاد و صندوق بازنشستگی هما نیز می‌توانند از ظرفیت‌های این مرکز برای دریافت پاسخ، ثبت درخواست و پیگیری امور خود استفاده کنند و امیدواریم با توسعه خدمات هوشمند و یکپارچه، گام‌های مؤثرتری برای افزایش رضایت و تکریم بازنشستگان برداریم.